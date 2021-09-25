Ігор Пустовіт після скандального розлучення засвітився з новою пасією

Новою обраницею блогера стала струнка шатенка.

Український блогер Ігор Пустовіт, який нещодавно розповів свою правду щодо скандального розлучення з дружиною, не приховував, що має нову кохану.

Так, зірка Мережі раніше говорив, що щасливий у нових стосунках. Однак, свою обраницю він не розсекречував. Та юзерам було цікаво, хто ж вона. Тому в Ігоря в Instagram-stories запитали, чому ж він не показує свою нову дівчину.

Ігор Пустовіт зі своєю новою пасією / instagram.com/pustovit

На що блогер опублікував фото, на якому позує на тлі моря зі стрункою засмаглою шатенкою в білому купальнику. Та все ж таки обличчя своєї нової пасії Ігор воліє не показувати, тому приховав його смайликом. Чоловік говорить, що це для того, аби "не наврочили".

Відомо, що парочка поїхала відпочивати разом до Греції.

Нова кохана Ігоря Пустовіта / instagram.com/linasydor

За інформацією ЗМІ, ймовірно, нову дівчину Ігоря Пустовіта звуть Ліна, їй 23 роки. Парочка вже відпочивала разом в Іспанії. Наразі дівчина постить фото з Афін у своєму фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук прокоментував розлучення Пустовітів. Також ведучий дав пораду ексам.

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