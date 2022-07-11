Ігор Пустовіт показав ніжні поцілунки з новою коханою – фото

Відомо, що восени минулого року після розлучення з Сашею Бо, він почав зустрічатися з блогеркою Ліною Сидор.

Якщо раніше зірка Мережі приховував обличчя обраниці, то тепер сміливо ділиться своїм щастям з фоловерами.

Так, Пустовіт показав нові спільні світлини.

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

Також Ігор продемонстрував ніжні поцілунки з Ліною.

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

У коментарях юзери написали, що блогери – дуже гарна пара.

Ігоре, яка в тебе вродлива дівчина! Ви неймовірно красива пара

Нарешті в профілі фото з Ліночкою! Я чекала дуже! Справді підходите одне одному, дуже! Ліна красуня!

Надзвичайно красиві

У вас така красива Ліна

Крім того, Пустовіт заінтригував, що невдовзі вони з коханою розкажуть їхню історію знайомства.

Нагадаємо, Віктор Павлік замилував фото з помітно підрослим однорічним сином. Щасливий татусь возив Михайлика на велосипеді.

Читайте також: