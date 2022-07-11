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Ігор Пустовіт показав ніжні поцілунки з новою коханою – фото

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Ігор Пустовіт показав ніжні поцілунки з новою коханою – фото

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

Знаменитий український блогер Ігор Пустовіт поділився романтичними публікаціями зі своєю новою обраницею.

Відомо, що восени минулого року після розлучення з Сашею Бо, він почав зустрічатися з блогеркою Ліною Сидор.

Якщо раніше зірка Мережі приховував  обличчя обраниці, то тепер сміливо ділиться своїм щастям з фоловерами.

Так, Пустовіт показав нові спільні світлини.

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / © instagram.com/pustovit
Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

Також Ігор продемонстрував ніжні поцілунки з Ліною.

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / © instagram.com/pustovit
Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit
Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / © instagram.com/pustovit
Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

У коментарях юзери написали, що блогери – дуже гарна пара.

  • Ігоре, яка в тебе вродлива дівчина! Ви неймовірно красива пара
  • Нарешті в профілі фото з Ліночкою! Я чекала дуже! Справді підходите одне одному, дуже! Ліна красуня!
  • Надзвичайно красиві
  • У вас така красива Ліна

Крім того, Пустовіт заінтригував, що невдовзі вони з коханою розкажуть їхню історію знайомства.

Нагадаємо, Віктор Павлік замилував фото з помітно підрослим однорічним сином. Щасливий татусь возив Михайлика на велосипеді.

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