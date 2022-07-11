Ігор Пустовіт показав ніжні поцілунки з новою коханою – фото

Знаменитий український блогер Ігор Пустовіт поділився романтичними публікаціями зі своєю новою обраницею.
Відомо, що восени минулого року після розлучення з Сашею Бо, він почав зустрічатися з блогеркою Ліною Сидор.
Якщо раніше зірка Мережі приховував обличчя обраниці, то тепер сміливо ділиться своїм щастям з фоловерами.
Так, Пустовіт показав нові спільні світлини.
Також Ігор продемонстрував ніжні поцілунки з Ліною.
У коментарях юзери написали, що блогери – дуже гарна пара.
- Ігоре, яка в тебе вродлива дівчина! Ви неймовірно красива пара
- Нарешті в профілі фото з Ліночкою! Я чекала дуже! Справді підходите одне одному, дуже! Ліна красуня!
- Надзвичайно красиві
- У вас така красива Ліна
Крім того, Пустовіт заінтригував, що невдовзі вони з коханою розкажуть їхню історію знайомства.
Нагадаємо, Віктор Павлік замилував фото з помітно підрослим однорічним сином. Щасливий татусь возив Михайлика на велосипеді.
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