Ігор Пустовіт про стосунки з Сашею Бо після скандального розриву: "Я можу помилятися"

Ігор Пустовіт про стосунки з Сашею Бо після скандального розриву: "Я можу помилятися"

Наразі пара розлучається.

Український блогер Ігор Пустовіт восени зі скандалом розійшовся зі своєю екскоханою, Сашею Бо.

Так, ексзакохані публічно поливали одне одного брудом та з’ясовували, хто винен у їхніх конфліктах. Втім, схоже, парочка таки змогла порозумітися. Як розповів Ігор у своєму Instagram, їм довелося знайти спільну мову заради дітей. Зазначимо, екси виховують двох синів.

"Не можу стверджувати за неї (ред. – Сашу), я можу помилятися, але, як мені здається, наше спілкування устаканилося виключно стосовно дітей", - прокоментував блогер.

Ігор Пустовіт прокоментував стосунки з Сашею Бо / instagram.com/pustovit

Окрім того, Ігор додав, що вони змогли владнати усі питання стосовно їхнього розлучення. Так, незабаром екси зможуть офіційно розірвати шлюб.

"Найголовніше зараз, аби наші хлопці відчували, що їхні батьки спокійні та щасливі", - підсумував зірка.

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