Ігор Пустовіт розійшовся з дівчиною, з якою закрутив роман після скандального розлучення з Сашею Бо

Знаменитий український блогер Ігор Пустовіт поділився сумною новиною щодо свого особистого життя.

Зірка Мережі зізнався, що він розійшовся з дівчиною, блогеркою Ліною Сидор. Зокрема, стосунки пари почалися після скандального розлучення Ігоря з ексдружиною Сашею Бо.

Пустовіт вирішив не вдаватися у подробиці та не розповів, що саме стало причиною їхнього розриву. Також блогер наголосив, що жодних скандалів на цю тему не буде.

"Ми більше не разом. Подробиць і скандалів не буде. На разі це все", - написав у фотоблогу Пустовіт.

Тим часом сама ж Ліна не давала жодних коментарів на цю тему. Поки Ігор перебуває в Україні, блогерка – на Сейшелах, звідки ділиться різноманітними фото. Спільні ж знімки пара видалила.

Зазначимо, стосунки пари почалися восени 2021 року. Саме тоді Ігор переживав скандальне розлучення з ексдружиною Сашею Бо.

Ігор Пустовіт та Ліна Сидор / Фото: instagram.com/pustovit

Тим часом сама Саша Бо після розриву з Пустовітом не довго була на самоті. Вона почала зустрічатися зі стоматологом Платоном Тарнавським, за якого влітку минулого року вийшла заміж.

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