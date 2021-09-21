Ігор Пустовіт розповів про булімію Саші Бо, "бажання раку шлунка" та приниження дружини

Блогер розповів свою правду щодо скандального розлучення з дружиною.

Український блогер Ігор Пустовіт, дружина якого Саша Бо днями шокувала подробицями життя з ним, дав інтерв'ю-відповідь на закиди екскоханої.

Так, в інтерв'ю Славі Дьоміну чоловік прокоментував усі звинувачення, про які говорила його колишня в інтерв'ю Маші Єфросиніній. А розпочав Ігор з історії про булімію. Він розповів, що давно знав про це.

"Саша страждає на булімію впродовж 8 років. Мені дуже було неприємно, коли Маша просто сказала, але вони не приділили час на це. Вони не зупинились на тому, що це не лише фізичні розлади особистості, це й психологічно включно. Людина живе у вічному стресі. Людині вічно неспокійно, вона чогось боїться, вона завжди шукає, де би поїсти. Вони в інтерв'ю дуже гарно і дуже грамотно подають, що "я йому зізналася про булімію і він мене почав шантажувати". Тобто, ти як собі це уявляєш? Моя кохана дружина на той час розказує мені про свою проблему а я такий: "Огоо, отут тобі хана". Чому вони не розказують про те, що я сам дізнався про булімію і вона в стосунки зайшла з булімією", – відреагував Пустовіт.

Ігор переконаний, що Саша мала б його попередити про свою булімію. А запідозрив блогер хворобу у коханої після того, як вони одружилися. Пустовіт поділився, що його здивувало, що вони їли разом, а набрав 15 кілограмів лише він. Спершу чоловік подумав, що все через те, що раніше він мав зайву вагу і тому у нього гірший метаболізм.

instagram.com/sashaabo

"Я пам'ятаю просто, що додому замовляється кілограм суші, я приїжджаю після роботи на весіллі — немає кіло суші. Я питаю: "У нас були гості?" — "Ні, хотіла їсти просто". Замовляється додому три піци — залишається мені 2 трикутничка", – пригадав він.

За словами блогера, коли він запитував про це Сашу — вона уникала розмови. Це не давало спокою Ігорю, тому одного разу він залишив увімкнений диктофон у їхній квартирі. Тоді Пустовіт почув, як до оселі прийшов кур'єр, залишив їжу, потім блогерка з'їла її та пішла блювати.

Ігор також поділився, що Саша гидувала його, забороняла ходити до туалету, відправляючи його до іншої їхньої квартири, яка була поверхом вище. Також, за його словами, Бо не прала його речі разом зі своїми, мовляв, що їй нібито був бридкий його піт. Також Ігорю не можна було вдома витиратися білим рушником. Екскоханий Саші почав працювати з психологом, аби зрозуміти, як йому жити з людиною, яка має таку проблему.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Зірка Мережі додав, що купу разів намагався поговорити з коханою та вмовити її піти лікуватися. Втім, за його словами, Саша казала: "Ти не той, з ким я буду це вирішувати".

Тоді Ігор вирішив заручитися підтримкою мами Олександри. Жінка написала доньці повідомлення з проханням припинити це, аби зберегти сім'ю.

скриншот з відео

Саша Бо з мамою та сином / instagram.com/sashaabo

Прокоментував блогер і слова колишньої про те, що він бажав їй померти від раку шлунка.

"Знаєш, як це було? Вона мені в кімнаті говорить: "Ти — дно і ти вже нічого собі в цьому житті ні на що не заробиш! А я собі зароблю ще на 20 будинків і на 20 салонів". Я кажу: "Ти на рак шлунка швидше за робиш, якщо ти не будеш лікуватися!". Так це було проговорено", — заявив Пустовіт.

Також Ігор прокоментував свої слова, коли назвав Сашу "відром". Він поділився, що сказав так лише один раз — після того, як Бо десятки разів критикувала розмір його статевого органу.

"В інтерв'ю Маші вона говорить, що я називав її відром. Це ті речі, які дуже образливі всім жінкам. Тому що, жінка, яка народила, вона автоматично бере цю образу на себе, чомусь. Ти не розумієш, які я приниження пережив в цих стосунках. Тобі твоя жінка колись говорила, що в тебе маленький член? А мені — разів 10. Вона почала це говорити після 2 років. Я їй кажу: "Слухай, ти ж розумієш, що він не зменшився від моменту, коли ми одружилися? Ти ж виходила за мене". У мене все гаразд з членом, тобто, все ок. Я можу показати", — розповів блогер.

Саша Бо та Ігор Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Ігор додав, що також він хвилювався за їхніх двох малолітніх дітей, зазначивши, що Саша Бо не вміла з ними спілкуватися. З цієї ж причини він також не міг піти від колишньої коханої.

Найбільш образливим моментом в інтерв'ю Саші Бо Маші Єфросиніній блогер вважає, коли Пустовіт заявила, що Ігор просив зробити аборт, коли вона захворіла на туберкульоз. Чоловік зазначив, що Олександра сказала неправду.

"Ми ловимо неприємну фігню, називається туберкульоз. Саша потрапляє в клініку приблизно на другому місяці вагітності. Їй приносять от такий ящик антибіотиків. Ми разом з її мамою і з нею їздили до інституту генетики до Львова, щоб дізнатися разом, чи варто продовжувати цю вагітність, чи, можливо, варто її перенести. І вона мені зараз каже, що я пропонував аборт, хоча її мама також запитувала, чи будемо ми йти до кінця. Ми сиділи усі разом і в машині це обговорювали! А вона просто в знак мого приниження… Такого не було — давай зробимо аборт і лише так! Не було! Це була розмова. Навіщо ти це взагалі, дурепо, проговорила?!", — повідомив він.

Саша Бо, Ігор Пустовіт та діти / instagram.com/sashaabo

Ігор зізнався, що все ж таки думка про аборт у нього промайнула, коли він побачив, скільки ліків приймає Саша. Втім блогер додав, що рішення залишити дитину подружжя ухвалювала разом і вважає його вірним.

А від слів, що Саша – "невдячна свиня" Пустовіт все ж не відмовляється, оскільки вважає, що допомагав дружині стати успішною, а тепер вона у нього "забирає все".

Нагадаємо, Саша Пустовіт після оголошення про розлучення вирушила відпочивати до Буковеля. Вона поїхала на відпочинок разом з сином.

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