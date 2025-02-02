Ігор Пустовіт розсекретив новий роман і показався в обіймах коханої

Популярний український блогер Ігор Пустовіт зізнався, що більше не самотній.

Зірка Мережі дав рідкісний коментар про особисте життя в Instagram-stories. Так, після розриву з блогеркою Ліною Сидор Пустовіт вирішив тримати свої стосунки в таємниці. Тим не менш, фани цікавляться, що ж відбувається в його особистому житті і чи є в нього друга половинка.

Тож, цього разу блогер вирішив зробити виняток та зізнався, що наразі не самотній. Ігор Пустовіт перебуває в стосунках із загадковою брюнеткою. Зокрема, він вже поділився їхнім спільним фото, на якому позує в обіймах коханої. Щоправда, обличчя дівчини зірка Мережі все ж таки приховує, але запевняє, що між ними чудові стосунки.

Ігор Пустовіт із новою коханою / Фото: instagram.com/pustovit

Зазначимо, Ігор Пустовіт прожив у шлюбі з блогеркою Сашею Бо від 2015-го до 2021 року. Колишнє подружжя виховує двох спільних синів. Після розлучення з дружиною Пустовіт намагався побудувати стосунки з блогеркою Ліною Сидор, але вони також не склалися.

Нагадаємо, нещодавно співачку Ірину Білик запідозрили в романі з колишнім чоловіком Ані Лорак – Муратом Налкакіоглу. Артистка вже відповіла на чутки про її стосунки з турецьким бізнесменом.

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