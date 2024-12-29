Ігор Пустовіт розсекретив, як фінансово забезпечує синів від Саші Бо

Популярний український блогер Ігор Пустовіт розповів, як фінансово забезпечує синів від колишньої дружини Саші Бо.

Подружжя розлучилося зі скандалом восени 2021 року після шести років шлюбу. Тим не менш, вони разом виховують двох спільних синів – 8-річного Данила та 6-річного Євгена. В Instagram-stories Ігор Пустовіт зазначив, що, звичайно, бере фінансову участь у вихованні хлопчиків. За словами блогера, він щомісяця сплачує аліменти, навчання в школі, купує одяг, їжу та покриває інші додаткові розходи, коли сини перебувають в нього. Також Пустовіт не відмовляє Данилу та Євгену, коли їм необхідні кишенькові гроші на власні забаганки.

Старший син Ігоря Пустовіта та Саші Бо / Фото: instagram.com/pustovit

"Щомісяця оплата аліментів, оплата школи, якийсь одяг (у мене окремий), а ще ж і харчування, і всі розходи, коли вони в мене (фактично, щотижня - це 2-3-4 дні, як коли, а ще ж у них вже є і донати в іграх, і різні додаткові). Як без цього", - розповів блогер.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова розкрила, як із колишнім чоловіком Потапом поділила фінансові питання у вихованні сина – 16-річного Андрія.

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