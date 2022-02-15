Ігор Пустовіт вперше після розлучення з Сашею Бо показав свою нову кохану

Ігор Пустовіт вперше після розлучення з Сашею Бо показав свою нову кохану

Наразі закохані відпочивають в Одесі.

Ще восени минулого року стало відомо, що в українського блогера Ігоря Пустовіта є нова кохана.

Якщо зірка Мережі раніше приховував її обличчя, то тепер же спокійно показує. Так, Ігор зустрічається з блогеркою, Ліною Сидор.

Закохані разом поїхали до Одеси, аби відсвяткувати там День закоханих. Там вони купаються у басейні, ходять до ресторанів, милуються краєвидами та насолоджуються одне одним.

Ігор Пустовіт з новою дівчиною / instagram.com/pustovit

Зазначимо, раніше Ігор їздив з коханою відпочивати до Італії. Втім, тоді він приховував її обличчя. Також Пустовіту приписували роман зі Софією Стужук, однак між ними нічого не було.

Ігор Пустовіт з новою дівчиною / instagram.com/pustovit

Нагадаємо, раніше Ігор Пустовіт був одружений з Сашею Бо. Однак влітку закохані оголосили про розлучення. Вони почали публічно з’ясовувати стосунки та "поливати одне одного брудом". Наразі відомо, що екси змогли порозумітися заради дітей.

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