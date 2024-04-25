Ігор Пустовіт за два місяці погладшав на 10 кіло і показав, який зараз вигляд має

Популярний український блогер Ігор Пустовіт приголомшив, що різко погладшав.

У своєму Instagram зірка Мережі зізнався, що за два місяці набрав 10 кілограмів. Нині вага Пустовіта становить 111 кіло. Та, як виявилося, блогер погладшав цілеспрямовано. Ігор Пустовіт хоче наростити м'язову тканину, але без жирової це не станеться. Тож, зірка Мережі не відмовляв собі в їжі і за два місяці набрав 10 кіло. Однак зайві кілограми доведеться скинути. Ігор Пустовіт має позбутися жирової тканини та залишити лише м'язову.

Ігор Пустовіт / Фото: instagram.com/pustovit

"Плюс 10 кіло за два місяці. Рівень! Не важив вже так декілька років точно. М'язова тканина, на жаль, не виростає легко та самостійно, без жирової. Щоб це відбулося якісно - треба, щоб виростало все разом. Це, між іншим, дуже легко для мене – просто їсти все, що хочеться, але ще з додатковим акцентом на білки. Але от потім, точніше вже зараз, стартує найважчий етап – скидати тільки жирову, залишаючи м'язову. Тобто з цих 10 кіло завдання скинути п'ять, і все буде добре", - зазначив блогер.

Ігор Пустовіт / Фото: instagram.com/pustovit

Ігор Пустовіт вже навіть встиг показати, який вигляд має із зайвими кілограмами. Щоправда, візуально не помітно, що блогер погладшав, адже в його тілі переважає м'язова тканина.

Ігор Пустовіт / Фото: instagram.com/pustovit

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач похизувався, що помітно схуднув. Артист вже розповів, як йому це вдалося зробити.

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