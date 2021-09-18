Ігор Пустовіт записав інтерв'ю, де розповів свою версію скандального розлучення з Сашею Бо

Блогер анонсував випуск своєї історії.

Український блогер Ігор Пустовіт, дружина якого Саша Бо днями шокувала подробицями життя з ним, записав інтерв'ю, де розповів свою версію скандального розлучення.

Чоловік поспілкувався із Славою Дьоміним і вже зовсім скоро у Мережі з'явиться випуск із його історією. Напередодні Ігор оприлюднив у своєму Instagram чималий допис, де перепросив своїх синів від Саші за те, що вони "виносять бруд назагал".

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Також він звинуватив Машу Єфросиніну, з якою записала відео Саша, в тому, що вона женеться лише за переглядами і їй начхати на проблему у сім'ї.

"Мама опустила тата на саме дно своїми легендами, ще й на усю Україну. Якби на місці вашого тата був не ваш тато – можливо, він зараз був би вже у лікарні або і взагалі у якихось темніших і холодніших місцях. Мама не розуміла, що людині, якій вона так завзято принижувала вашого тата, було насправді чхати на її справжні проблеми. Хтось просто робив інтеграцію і рейтинги. Але найголовнішу проблему вони, нажаль, з нею так і не обговорили, а просто заходились переконувати усіх в тому, що ваш тато – монстр. І це, в якійсь мірі, мабуть правда..." – написав Пустовіт.

Діти Саші Бо та Ігоря Пустовіта / instagram.com/pustovit

Ігор додав, що те, що він розповів у своєму інтерв'ю, не прикрашає його. Він зазначив, що робить це лише тому, що у нього немає іншого вибору.

"Ваш тато вирішив опуститися на ще глибше дно і піти розказати, як усе було насправді. Не виніть за це його, бо йому дуже важко. Люди проклинають його найгіршими образами світу, погрожують, принижують... Речі, які розповідатиме ваш тато, будуть вам неприємні, будуть навіть болючі. Будуть усім. І вашому татові також. Але ми це переживемо. Якщо ваша мама вже і вирішила винести усю брудну білизну з нашого дому, то вона забула ще декілька десятків ящиків і я вчора їй допоміг з ними. Бо якщо затіяла генеральне прибирання, то нехай в домі буде уже по справжньому чисто. Нехай усе брудне і найбрудніше залишається там, позаду" – додав блогер.

Ігор Пустовіт також звернувся до хлопчиків з проханням не повторювати помилок їхніх батьків та зазначив, що любить їх.

Саша Бо, Ігор Пустовіт та їхні сини / instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, днями Instagram-блогерка Саша Пустовіт шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем, з яким розлучається. Так, вона розповіла, що колишній коханий знущався з неї морально та шантажував розповісти про булімію та туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка. Невдовзі Ігор відреагував на її скандальне інтерв'ю. Він заявив, що його екскохана набрехала.

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