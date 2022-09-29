Ігор Пустовіт зізнався, скільки сплачує аліментів та як змінилися їхні стосунки з Сашею Бо

Відомий блогер Ігор Пустовіт зізнався, як з змінилися їхні стосунки з ексдружиною Сашею Бо після скандального розлучення.

Загалом, екс знайшли спільну мови. Колишні владнали негаразди між ними заради дітей. Так, Ігор тепер частіше бачиться з синами, а Саша не перечить цьому.

"Найголовніше - ми з колишньою дружиною дійшли спільного знаменника. Ми спілкується виключно стосовно дітей. Я дітей бачу значно частіше", - розповів блогер в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ігор Пустовіт з дітьми / Фото: instagram.com/pustovit

Як зізнався Пустовіт, він допомагає Саші й фінансово, тобто сплачує аліменти на дітей. Ігор вважає це своїм обов'язком. Адже чоловік також хоче бути присутнім фінансово у вихованні синів.

"Звісно (сплачую аліменти - ред.). Я оплачую частково школу. Ми оплачуємо спільно всі рахунки. У нас двоє дітей - є школа, є садочок. Є аліменти. Я і не відмовлявся від аліментів", - поділився Пустовіт.

Ігор Пустовіт з дітьми / Фото: instagram.com/pustovit

Як зазначив блогер, він щомісяця сплачує 20 тисяч. На його думку, цієї суми достатньо для двох синів. Орім того, коли чоловік забирає дітей гостювати, то всі витрати він теж бере на себе.

"Я вважаю, що тисяч 20 на якісь такі потреби цілком достатньо. Можливо, треба більше. Є ж моменти, наприклад, коли діти в мене. Я їх забираю на тиждень, мені ж ніхто не сплачує аліменти. Тобто це мої рахунки, я все сплачую. Я вважаю, ми в цьому плані дійшли досить чудової спільної згоди. По договору, звісно ж", - додав Ігор.

Ігор Пустовіт з дітьми / Фото: instagram.com/pustovit

Нагадаємо, Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени минулого року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально з неї знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

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