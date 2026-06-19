Ігор Кондратюк неочікувано знову став ведучим "Караоке на Майдані": "Приймаю виклик"

Ігор Кондратюк та репер ХАС

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Цієї неділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ вийде спеціальний випуск «Караоке на Майдані«, присвячений Дню батька.

Головною несподіванкою програми стане поява Ігоря Кондратюка — людини, яку мільйони українців називають справжнім «батьком» легендарного шоу. І одразу виникає головне питання: невже творець проєкту повертається, щоб знову взяти сцену під контроль?

Тож розповідаємо у чому справа: ведучий проєкту ХАС запропонував Ігорю Кондратюку парі, яке перетворило знімання на цікавий батл. Для цього кожен із них особисто відібрав по двоє учасників, а перемогу мав здобути той, чиї фаворити покажуть кращий результат на сцені «Караоке на Майдані».

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Ігор Кондратюк та репер ХАС

Ігор Кондратюк довго не вагався і одразу прийняв виклик, заявивши: «Сьогодні я приймаю виклик. І я тобі доведу, як треба працювати на ось цьому п’ятачку, який називається „Караоке на Майдані“».

Саме через протистояння «старої» та «нової» школи Ігор Кондратюк цього разу приєднався до ведення програми. Ставки більш ніж серйозні. Якщо переможе ХАС, продюсеру доведеться вперше зачитати реп просто на сцені шоу. Якщо ж тріумфуватиме Ігор Кондратюк — вже виконавець буде змушений провести один із літніх випусків у легендарній шубі шоумена.

Чи вдасться Ігорю Кондратюку довести, що він досі почувається на сцені як удома, хто виграє цей зірковий батл і кому доведеться виконувати умови парі — дивіться цієї неділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ.

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