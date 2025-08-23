Ігор Кондратюк пояснив, чому Табаков після "Шансу" не став популярним і в чому феномен Козловського

Ігор Кондратюк, Павло Табаков і Віталій Козловський

Український продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому співак Павло Табаков після музичного проєкту "Шанс" не став популярним та в чому феномен іншого учасника Віталія Козловського.

Павло Табаков переміг у п'ятому сезоні шоу. Шалено популярним артист не став, хоч Ігор Кондратюк і називає його найталановитішим серед інших учасників. Продюсер на YouTube-каналі "Балючі теми" говорить, що Павло Табаков створює "м'яку інтелігентну пісню". За словами Кондратюка, виконавець не гониться за трендами, а створює композиції, які можна співати навіки.

"Павло Табаков – нішевий співак. Ніша називається "м'яка інтелігентна пісня", з якою важче пробитися на сцену, але це надовго, навіки. Тобто він свій репертуар може співати безконечно, йому не треба ганятися за хайпом, за трендами", - говорить продюсер.

Хоч Павла Табакова називають найталановитішим, однак саме переможець першого сезону "Шансу" Віталій Козловський став найпопулярнішим. Ігор Кондратюк говорить, що спрацювала формула – правильний час і місце. Окрім того, за його словами, у переможців перших сезонів завжди більше шансів стати популярними. Також Кондратюк додав, що на той момент ніша в шоубізнесі пустувала і не було на сцені молодих яскравих попспіваків.

"Популярність першого переможця завжди краща, ніж популярність усіх інших. Ми вийшли в ефір у правильний час, у правильному місці, у правильній країні. От і успіх популярності. Козловський – переможець першого праймового талант-шоу в Україні. Вистрілив. Коли співак популярний, ти не можеш сказати, чому він популярний достеменно. Я думаю, що там ефект першого сезону спрацював на 100%. І тоді не було нових молодих яскравих співаків", - додав продюсер.

