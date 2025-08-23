- Дата публікації
Ігор Кондратюк пояснив, чому Табаков після "Шансу" не став популярним і в чому феномен Козловського
Продюсер називає Павла Табакова найталановитішим переможцем "Шансу", однак саме Віталій Козловський став найпопулярнішим серед інших учасників.
Український продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому співак Павло Табаков після музичного проєкту "Шанс" не став популярним та в чому феномен іншого учасника Віталія Козловського.
Павло Табаков переміг у п'ятому сезоні шоу. Шалено популярним артист не став, хоч Ігор Кондратюк і називає його найталановитішим серед інших учасників. Продюсер на YouTube-каналі "Балючі теми" говорить, що Павло Табаков створює "м'яку інтелігентну пісню". За словами Кондратюка, виконавець не гониться за трендами, а створює композиції, які можна співати навіки.
"Павло Табаков – нішевий співак. Ніша називається "м'яка інтелігентна пісня", з якою важче пробитися на сцену, але це надовго, навіки. Тобто він свій репертуар може співати безконечно, йому не треба ганятися за хайпом, за трендами", - говорить продюсер.
Хоч Павла Табакова називають найталановитішим, однак саме переможець першого сезону "Шансу" Віталій Козловський став найпопулярнішим. Ігор Кондратюк говорить, що спрацювала формула – правильний час і місце. Окрім того, за його словами, у переможців перших сезонів завжди більше шансів стати популярними. Також Кондратюк додав, що на той момент ніша в шоубізнесі пустувала і не було на сцені молодих яскравих попспіваків.
"Популярність першого переможця завжди краща, ніж популярність усіх інших. Ми вийшли в ефір у правильний час, у правильному місці, у правильній країні. От і успіх популярності. Козловський – переможець першого праймового талант-шоу в Україні. Вистрілив. Коли співак популярний, ти не можеш сказати, чому він популярний достеменно. Я думаю, що там ефект першого сезону спрацював на 100%. І тоді не було нових молодих яскравих співаків", - додав продюсер.
Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк жалівся, що став жертвою шахраїв. Продюсер розкрив схему зловмисників.