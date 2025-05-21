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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
1 хв

Ігор Кондратюк показав рідкісні фото з єдиною донькою і повідомив про важливу подію в сім'ї

Донька Ігоря Кондратюка закінчила виш у США. Продюсер показав, яким у Поліни був випускний, та розсекретив її спеціальність.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк

Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк вперше за тривалий час показав фото з єдиною донькою Поліною.

Сімейними світлинами шоумен поділився не просто так, а з нагоди важливої події. Поліна цьогоріч випускниця. Дівчина закінчила Arizona State University у США та здобула ступінь бакалавра. Ба більше, у доньки Ігоря Кондратюка диплом із відзнакою. Дівчина здобула спеціальність в галузі аерокосмічної інженерії.

Ігор Кондратюк із донькою / © instagram.com/kondratiuk_official

Ігор Кондратюк із донькою / © instagram.com/kondratiuk_official

Ігор Кондратюк показав, яким у Поліни був випускний. У дівчини було спеціальне вбрання випускниці. А взагалі, на важливу подію в її житті вона одягнула білу сукню та доповнила образ бордовими туфлями.

Донька Ігоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

Донька Ігоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

"Видатна подія сталася в нашій сім'ї: Поліна отримала ступінь бакалавра в Arizona State University зі спеціальності Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою - Moeur Award! Радість і гордість розпирає! Моя розумна красуня! Люблю безмежно...", - привітав доньку із випускним Ігор Кондратюк.

Донька Ігоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

Донька Ігоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

Нагадаємо, нещодавно в родині гімнастки Лілії Подкопаєвої була випускниця. Молодша донька спортсменки закінчила садочок. Знаменитість показувала, яким був випускний в 5-річної Евеліни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
378
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