Ігор Кондратюк показав рідкісні фото з єдиною донькою і повідомив про важливу подію в сім'ї

Ігор Кондратюк

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Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк вперше за тривалий час показав фото з єдиною донькою Поліною.

Сімейними світлинами шоумен поділився не просто так, а з нагоди важливої події. Поліна цьогоріч випускниця. Дівчина закінчила Arizona State University у США та здобула ступінь бакалавра. Ба більше, у доньки Ігоря Кондратюка диплом із відзнакою. Дівчина здобула спеціальність в галузі аерокосмічної інженерії.

Ігор Кондратюк із донькою / © instagram.com/kondratiuk_official

Ігор Кондратюк показав, яким у Поліни був випускний. У дівчини було спеціальне вбрання випускниці. А взагалі, на важливу подію в її житті вона одягнула білу сукню та доповнила образ бордовими туфлями.

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Донька Ігоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

"Видатна подія сталася в нашій сім'ї: Поліна отримала ступінь бакалавра в Arizona State University зі спеціальності Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою - Moeur Award! Радість і гордість розпирає! Моя розумна красуня! Люблю безмежно...", - привітав доньку із випускним Ігор Кондратюк.

Донька Ігоря Кондратюка / © instagram.com/kondratiuk_official

Нагадаємо, нещодавно в родині гімнастки Лілії Подкопаєвої була випускниця. Молодша донька спортсменки закінчила садочок. Знаменитість показувала, яким був випускний в 5-річної Евеліни.