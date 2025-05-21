- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 378
- Час на прочитання
- 1 хв
Ігор Кондратюк показав рідкісні фото з єдиною донькою і повідомив про важливу подію в сім'ї
Донька Ігоря Кондратюка закінчила виш у США. Продюсер показав, яким у Поліни був випускний, та розсекретив її спеціальність.
Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк вперше за тривалий час показав фото з єдиною донькою Поліною.
Сімейними світлинами шоумен поділився не просто так, а з нагоди важливої події. Поліна цьогоріч випускниця. Дівчина закінчила Arizona State University у США та здобула ступінь бакалавра. Ба більше, у доньки Ігоря Кондратюка диплом із відзнакою. Дівчина здобула спеціальність в галузі аерокосмічної інженерії.
Ігор Кондратюк показав, яким у Поліни був випускний. У дівчини було спеціальне вбрання випускниці. А взагалі, на важливу подію в її житті вона одягнула білу сукню та доповнила образ бордовими туфлями.
"Видатна подія сталася в нашій сім'ї: Поліна отримала ступінь бакалавра в Arizona State University зі спеціальності Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою - Moeur Award! Радість і гордість розпирає! Моя розумна красуня! Люблю безмежно...", - привітав доньку із випускним Ігор Кондратюк.
Нагадаємо, нещодавно в родині гімнастки Лілії Подкопаєвої була випускниця. Молодша донька спортсменки закінчила садочок. Знаменитість показувала, яким був випускний в 5-річної Евеліни.