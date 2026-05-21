Ігор Кондратюк приголомшив сумою заробітків за рік і розкрив свій дохід: "Немає секретів"

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк несподівано відверто заговорив про власні заробітки.

Так, блогер Ніколас Карма застав зірку під час знімань «Караоке на майдані» й поставив йому декілька питань про доходи та витрати на гардероб. У відповідь Кондратюк спочатку із гумором відреагував на це й жартома поставив зустрічне запитання: «Ти не в податковій працюєш?».

Втім, телеведучий одразу пояснив, що насправді ж не бачить сенсу приховувати такі речі, адже всі дані офіційно подаються у звітності. За його словами, минулого року його прибуток становив приблизно 1,5 мільйона гривень, хоча точну цифру він не зміг назвати. Натомість наголосив, що у документації також може вказуватися й та частка, яка спрямовується на волонтерство.

Ігор Кондратюк і Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

«По-моєму, за минулий рік я заробив десь півтора мільйона. Я можу помилятися, бо там в декларації ще можуть вказуватися волонтерські збори. Немає ніякого секрету, скільки я заробляю. Питання в тому, що я точно це не знаю, але декларацію ми здали вчасно», — поділився продюсер.

Окрім доходів, Кондратюк також розповів про свій стиль. Наприклад, футболку італійського бренду, яку він колись придбав для знімань «Караоке на Майдані», купував за 300 євро.

А от щодо джинсів продюсер згадав кумедну історію про легендарного Кузьму Скрябіна: «Колись Кузьма казав, що не купує джинси дорожчі за 20 доларів, бо це дурня. Я навіть не пам’ятаю, скільки коштували мої». Також Кондратюк зазначив, що його взуття свого часу коштувало 119 євро, а ось ціну окулярів він уже забув.

