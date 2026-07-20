Ігор Кондратюк приголомшив зізнанням, що навмисно "зливав" учасників "Караоке на Майдані"

Ігор Кондратюк

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Ведучий та продюсер Ігор Кондратюк розкрив несподіваний принцип відбору учасників на «Караоке на Майдані» і зізнався, коли його план руйнувався,

Шоумен поділився маловідомими подробицями створення легендарного шоу. Телеведучий зізнався, що ще до початку кожного випуску продумував можливий розвиток подій. Для цього він мав власну систему відбору конкурсантів. Вона допомагала зробити боротьбу максимально непередбачуваною. Водночас не всі ефіри піддавалися такому сценарію. І саме тоді, каже продюсер, починалося найцікавіше.

Ігор Кондратюк

За словами Кондратюка, охочих вийти до мікрофона завжди вистачало, тому сформувати четвірку учасників було нескладно. В інтерв’ю «Пряма червона» він пояснив, що заздалегідь розподіляв ролі між конкурсантами, аби втримати інтригу до самого фіналу.

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«Насправді дуже багато людей приходило, бажаючи поспівати. І серед цих людей вибрати трьох-чотирьох — це не складно. Правило в мене в голові завжди було таке: один із чотирьох учасників повинен не вміти співати. Типу я помилився, ведучий — „лошара“. Хтось повинен співати дуже добре, бо він мусить перемогти. І двоє, де глядачі могли би сумніватися, хто буде фіналістом. Так я гру розписував для себе», — розповів Кондратюк.

Ігор Кондратюк

Втім, іноді задум ведучого несподівано руйнувався. Бували випуски, де кожен із чотирьох учасників демонстрував сильний вокал, і тоді передбачити переможця ставало майже неможливо. Саме такі ефіри, зізнається продюсер, приносили йому найбільше емоцій.

«Дуже часто всі четверо співали божественно. Я такі передачі пам’ятаю і просто отримував колосальне задоволення», — сказав телеведучий.

Ігор Кондратюк

Програма «Караоке на Майдані» багато років залишалася одним із найпопулярніших музичних шоу України. За цей час через її сцену пройшли тисячі аматорів, а дехто з учасників згодом пов’язав своє життя з професійною музикою.

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Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк неочікувано знову став ведучим «Караоке на Майдані».

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