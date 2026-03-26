Ігор Кондратюк розкрив деталі посади сина в ЗСУ і різко пройшовся по Козловському: "Це є вибачення?"

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк відверто розповів про службу свого сина Сергія в лавах ЗСУ та поділився деталями його військового шляху.

За словами шоумена, син пішов до війська добровольцем ще 2023 року несподівано навіть для родини. Спершу Сергій планував потрапити до знайомого в мінометний підрозділ, який на той момент перебував під Куп’янськом. Втім, уже за тиждень його направили на навчання до Великої Британії, де він проходив підготовку за стандартами штурмових військ.

Згодом військового розподілили до 46-ї десантно-штурмової бригади. Попри проблеми із зором, Сергій продовжив службу, а нині, за словами батька, готується до підвищення та може обійняти керівну посаду в підрозділі. Кондратюк додає, що востаннє його син був у відпустці минулого року восени.

«Служить, бурчить. Бо він зовсім не військовий. Він пішов добровольцем 2023 року. Для нас це було несподіванкою. Сказав мамі не казати, що він пішов до військкомату й вирішив служити. Однаково ми його провели до ТЦК. Він ішов приписом в один підрозділ до свого знайомого в мінометний підрозділ, який тоді стояв під Куп’янськом. Але Сергія через тиждень забрали на навчання до Великої Британії. І потім буквально минулого року він мені сказав: „Тато, я зрозумів, чому мене взяли в десантно-штурмові війська“. Виявляється навчання було британських штурмових військ. У Сергія був зір мінус шість. Потім його перерозподілили. Але служить. Зараз його збираються зробити начальником підрозділу. Думаю, не скоро буде вдома», — повідомив Ігор в інтерв’ю Марічці Падалко.

Також продюсер прокоментував давній конфлікт із колишнім підопічним Віталієм Козловським, який раніше дозволяв собі гучні заяви про його родину. Зокрема, співак стверджував, що сини Кондратюка нібито не служать але потім усе ж публічно перепросив і визнав свою помилку. У відповідь шоумен наголосив, що більше не надає значення словам артиста і лишає його у своєму минулому.

«Він багато інформації поширював про мене неправильної. Чи пробачив я Козловського? Я забув про нього. Це є вибачення чи ні? Мені байдуже — існує Козловський чи ні. Життя надто коротке, аби витрачати його на невдячних людей», — підсумував Кондратюк.

