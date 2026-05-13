Ігор Кондратюк розкрив головний феномен багаторічного успіху України на "Євробаченні"

Ігор Кондратюк / © instagram.com/kondratiuk_official

Реклама

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про феноменальний результат України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення».

Наша країна вже багато років поспіль утримує репутацію одного з найсильніших учасників шоу, адже щоразу потрапляє до фіналу та жодного разу не опинялася на останньому місці.

За словами Кондратюка, головний фактор такого успіху — прихильність європейських глядачів до українських артистів та їхньої музики. Продюсер переконаний, що представники України стабільно демонструють високий рівень підготовки, а їхні пісні викликають емоційний відгук у публіки.

Реклама

«Це єдина правильна відповідь, на мою думку! А підтримують тому, що наші учасники пишуть і виконують непогані пісні. Все-таки ми — співоча нація», — пояснив продюсер.

Ігор Кондратюк і Євробачення

До слова, Україна справді має особливий статус у історії «Євробачення». Першу перемогу країні принесла Руслана 2004 року з легендарною композицією «Wild Dances». Вдруге український прапор замайорів у конкурсі 2016-го після тріумфу Джамали з піснею «1944». Третю перемогу Україні приніс гурт Kalush Orchestra 2022 року.

Окрім трьох перемог, Україна має ще одне вагоме досягнення — усі українські представники без винятку проходили до фіналу конкурсу. Такий результат залишається рідкісним навіть серед найуспішніших країн-учасниць.

До речі, незабаром 14 травня у другому півфіналі виступить українська представниця Leleka. Вона побореться за право України потрапити до гранд-фіналу. А поки ж позаду перший півфінал і найяскравіші фото виступів можна переглянути за посиланням.

Реклама

Новини партнерів