Ігор Кондратюк розкрив головний феномен багаторічного успіху України на "Євробаченні"
Зірка пояснив, як нашій країні вдається щоразу отрапляти до фіналів міжнародного конкурсу.
Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про феноменальний результат України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення».
Наша країна вже багато років поспіль утримує репутацію одного з найсильніших учасників шоу, адже щоразу потрапляє до фіналу та жодного разу не опинялася на останньому місці.
За словами Кондратюка, головний фактор такого успіху — прихильність європейських глядачів до українських артистів та їхньої музики. Продюсер переконаний, що представники України стабільно демонструють високий рівень підготовки, а їхні пісні викликають емоційний відгук у публіки.
«Це єдина правильна відповідь, на мою думку! А підтримують тому, що наші учасники пишуть і виконують непогані пісні. Все-таки ми — співоча нація», — пояснив продюсер.
До слова, Україна справді має особливий статус у історії «Євробачення». Першу перемогу країні принесла Руслана 2004 року з легендарною композицією «Wild Dances». Вдруге український прапор замайорів у конкурсі 2016-го після тріумфу Джамали з піснею «1944». Третю перемогу Україні приніс гурт Kalush Orchestra 2022 року.
Окрім трьох перемог, Україна має ще одне вагоме досягнення — усі українські представники без винятку проходили до фіналу конкурсу. Такий результат залишається рідкісним навіть серед найуспішніших країн-учасниць.
До речі, незабаром 14 травня у другому півфіналі виступить українська представниця Leleka. Вона побореться за право України потрапити до гранд-фіналу. А поки ж позаду перший півфінал і найяскравіші фото виступів можна переглянути за посиланням.