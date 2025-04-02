Ігор Кондратюк розкрив ім’я відомого актора, який його підставив своєю втечею за кордон

Ігор Кондратюк / © скриншот з відео

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Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк розповів, як його підставив відомий актор.

Ще до початку повномасштабної війни знаменитість розпочав знімання фільму “В зеніті”. Ігор Кондратюк був його продюсером. 2021 року не вдалося зняти фільм повністю, а лише частину. Головну роль у картині зіграв актор Дмитро Ярошенко, в якого було 80 відсотків екранного часу. Утім, як розповів Кондратюк в інтерв’ю Яніні Соколовій, артист під час повномасштабної війни з дозволу Мінкульту виїхав за кордон та не повернувся через страх мобілізації. Без головного актора фільм завершити не вдасться.

Дмитро Ярошенко / © скриншот з відео

“Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80 відсотків у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через страх того, що його можуть мобілізувати. Це кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно відродиться, не знаю”, — розповів продюсер.

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Та, попри це, Ігор Кондратюк підтримує виїзд українських артистів за кордон. Утім, за певних умов. Звичайно, щоб вони поверталися до України, а також щоб дійсно привозили кошти на потреби військових.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк зробив гучну заяву про службу експідопічного Віталія Козловського в ЗСУ. Також продюсер відповів, чи виплачує співак йому борг.