Ігор Кондратюк розніс зрадницю Оксану Марченко і зізнався, чи спілкувався з нею під час війни

Ігор Кондратюк та Оксана Марченко

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Український продюсер Ігор Кондратюк, який нещодавно розповів про службу старшого сина в ЗСУ, розніс ведучу-зрадницю Оксану Марченко.

Загалом, чимало років вони перетиналися на роботі. Скандальна Марченко була ведучою двох популярних українських талант-шоу, де в суддівському кріслі сидів Кондратюк. Продюсер в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що, звичайно ж, не спілкується з ексколегою, яка зрадила Україну. Також Марченко не намагалася з ним зв'язатися.

Ігор Кондратюк наголосив, що ведуча, як і її чоловік, скандальний політок Віктор Медведчук, виявилася зрадницею. Оксана Марченко зробила свій злочинний вибір на користь країни-агресорки, яка розв'язала війну в Україні.

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Оксана Марченко / © УНІАН

"А про що вона мені може написати? Ні, листів від неї не отримував. Та й не уявляю, про що ми могли б говорити – про вишиванки на тлі собору в Москві чи "духовні скрєпи"? Марченко та її чоловік – зрадники. Це їхній злочинний вибір. Зі зрадниками я не спілкуюсь", - наголосив Ігор Кондратюк.

Зазначимо, Оксана Марченко підтримує загарбницьку політику Росії, яка розв'язала проти України жахливу війну. Скандальна ведуча перебуває під санкціями від РНБО. Зрадницю звинувачують у фінансуванні війни проти України. Окрім того, у квітні 2023 року скандальну Марченко оголосили в розшук.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк відреагував на публічні вибачення співака Віталія Козловського. Продюсер зізнався, що його обурило.