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Ігор Кондратюк розніс зрадницю Оксану Марченко і зізнався, чи спілкувався з нею під час війни
Ігор Кондратюк висловилася про позицію скандальної Оксани Марченко, яка зрадила Україну та підтримала розв'язану Росією війну.
Український продюсер Ігор Кондратюк, який нещодавно розповів про службу старшого сина в ЗСУ, розніс ведучу-зрадницю Оксану Марченко.
Загалом, чимало років вони перетиналися на роботі. Скандальна Марченко була ведучою двох популярних українських талант-шоу, де в суддівському кріслі сидів Кондратюк. Продюсер в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що, звичайно ж, не спілкується з ексколегою, яка зрадила Україну. Також Марченко не намагалася з ним зв'язатися.
Ігор Кондратюк наголосив, що ведуча, як і її чоловік, скандальний політок Віктор Медведчук, виявилася зрадницею. Оксана Марченко зробила свій злочинний вибір на користь країни-агресорки, яка розв'язала війну в Україні.
"А про що вона мені може написати? Ні, листів від неї не отримував. Та й не уявляю, про що ми могли б говорити – про вишиванки на тлі собору в Москві чи "духовні скрєпи"? Марченко та її чоловік – зрадники. Це їхній злочинний вибір. Зі зрадниками я не спілкуюсь", - наголосив Ігор Кондратюк.
Зазначимо, Оксана Марченко підтримує загарбницьку політику Росії, яка розв'язала проти України жахливу війну. Скандальна ведуча перебуває під санкціями від РНБО. Зрадницю звинувачують у фінансуванні війни проти України. Окрім того, у квітні 2023 року скандальну Марченко оголосили в розшук.
Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк відреагував на публічні вибачення співака Віталія Козловського. Продюсер зізнався, що його обурило.