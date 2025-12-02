Ігор Кондратюк розповів про сварку з дружиною в річницю шлюбу і чого в стосунках боїться найбільше

Ігор Кондратюк

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк, який раніше розкрив розмір своєї пенсії, зізнався, як у річницю шлюбу ледь не поскандалив із дружиною Олександрою та чого він боїться в стосунках найбільше.

Шоумен вже майже 30 років разом зі своєю обраницею. Пара уклала шлюб 14 листопада. Весілля вони не святкували, а просто узаконили стосунки в РАЦСі. До речі, цьогоріч на річницю вони ледь не посварились. Як зізнався Кондратюк в інтерв'ю Славі Дьоміну, він поїхав до тітки на ювілей. Дружина ведучого була проти, оскільки бажала провести цей день разом. Врешті, Олександра таки зрозуміла чоловіка.

"На цю річницю я ледь не поскандалив зі своєю дружиною. Я поїхав до тітки на ювілей. Саня день бурчала, а потім сказала, що наступну відгуляємо краще. Ну, відмічати – це дуже гучно. Ми б купили якісь суші, тортик, приїхали б з мамою перекусили. Може, пішли б до ресторану, але навряд чи", - поділився шоумен.

Ігор Кондратюк із дружиною

Також Ігор Кондратюк зізнався, чого в стосунках боїться найбільше. Продюсер говорить, що його лякає буденність, яка виникає, коли тривалий час перебуваєш у шлюбі. Тим не менш, вони з дружиною підтримують "вогник" їхнього кохання. Подружжя вигадує різноманітні активності, які виконує разом.

"Я боюся, що стосунки можуть надоїсти. Тобто вони перейдуть в якусь рутину з людиною, якою живеш, яку кохаєш. Що буде буденність: встали, випили чаю і розійшлись щось робити. Ми подорожуємо, опікуємося дітьми, хоча ми вже їм менше потрібні, гуляємо з собаками. Якось намагаємося", - поділився ведучий.

