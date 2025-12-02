ТСН у соціальних мережах

Ігор Кондратюк розсекретив розмір своєї пенсії та на які гроші зараз живе: "Я добре заробляв"

Шоумен зізнався, що має чимало накопичень.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк / © скриншот з відео

Український продюсер Ігор Кондратюк розсекретив розмір пенсії та зізнався, на які гроші живе.

Про своє фінансове становище шоумен розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Зокрема, у ведучого є пенсія. Щомісяця Ігор Кондратюк отримує майже 10 тисяч гривень. Та в основному знаменитість живе на накопичення. Шоумен зізнається, що чимало працював та вів різні передачі, тож дохід мав чудовий. Ці кошти Ігор Кондратюк зберігав, і нині він на них живе.

"У мене є пенсія, це 9 з чимось тисяч гривень. І я трішки накопичив собі. Ще вистачає. Я добре заробляв, у мене було багато передач. Це просто живі гроші. Я вийшов у кеш, до того ж дуже давно", - говорить продюсер.

Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк

Також Віталій Козловський виплатив свій борг перед Ігорем Кондратюком. Сума була чималенька. Виконавець покрив її повністю. Тож, накопичень у продюсера, вочевидь, стало більше. Ці кошти Ігор Кондратюк не вкладає, а просто зберігає.

"Козловський заплатив. Він закрив цей свій ганебний гештальт. Питання закрите", - додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно ексучасник "ДіО.фільмів" Вадим Олійник розсекретив, скільки заробляє на місяць. Також артист зізнався, що саме приносить йому дохід. Виявляється, це зовсім не музика.

