Ігор Кондратюк став жертвою шахраїв: "Покидьок хакнув мій номер"

Ігор Кондратюк / © скриншот з відео

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Український продюсер Ігор Кондратюк став жертвою шахраїв.

Неприємними новинами знаменитість поділився у своєму Facebook. Виявилося, що зловмисник зламав акаунт продюсера у Viber та замінив номер його мобільного на інший. Тепер шахрай пише контактам Ігоря Кондратюка з проханням переказати кошти.

Продюсер зазначив, що номер не змінював. Також він застеріг переказувати кошти. За словами Ігоря Кондратюка, всі збори він оприлюднює лише у Facebook.

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"Шахрайство! Якийсь покидьок хакнув мій номер і у Viber збирає кошти від мого імені. Це - шахрайство. Не ведіться! Всі мої збори я оголошую лише тут, у Facebook, на двох своїх сторінках. Я не змінював номер свого телефону", - застеріг продюсер.

Допис Ігоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Нагадаємо, нещодавно добіг кінця конфлікт Ігоря Кондратюка з колишнім підопічним, співаком Віталієм Козловським. Виконавець нарешті погасив борг перед експродюсером. Щоправда, нещодавно Козловський неочікувано обізвав Кондратюка "старим очкариком". Однак вже через декілька днів артист виправдався за свої слова.