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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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316
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1 хв

Ігор Кондратюк став жертвою шахраїв: "Покидьок хакнув мій номер"

Ігор Кондратюк розкрив схему шахраїв. Також продюсер зробив важливе повідомлення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк / © скриншот з відео

Український продюсер Ігор Кондратюк став жертвою шахраїв.

Неприємними новинами знаменитість поділився у своєму Facebook. Виявилося, що зловмисник зламав акаунт продюсера у Viber та замінив номер його мобільного на інший. Тепер шахрай пише контактам Ігоря Кондратюка з проханням переказати кошти.

Продюсер зазначив, що номер не змінював. Також він застеріг переказувати кошти. За словами Ігоря Кондратюка, всі збори він оприлюднює лише у Facebook.

"Шахрайство! Якийсь покидьок хакнув мій номер і у Viber збирає кошти від мого імені. Це - шахрайство. Не ведіться! Всі мої збори я оголошую лише тут, у Facebook, на двох своїх сторінках. Я не змінював номер свого телефону", - застеріг продюсер.

Допис Ігоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Допис Ігоря Кондратюка / © facebook.com/kondratjukigor

Нагадаємо, нещодавно добіг кінця конфлікт Ігоря Кондратюка з колишнім підопічним, співаком Віталієм Козловським. Виконавець нарешті погасив борг перед експродюсером. Щоправда, нещодавно Козловський неочікувано обізвав Кондратюка "старим очкариком". Однак вже через декілька днів артист виправдався за свої слова.

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