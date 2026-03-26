Ігор Кондратюк відмовився від ведення нового сезону "Караоке на майдані" й назвав причину: "Це зайве"

Ігор Кондратюк / © YouTube-канал Марічка

Український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк, який нещодавно розкрив посаду сина в ЗСУ, розповів про повернення «Караоке на майдані» на великі екрани.

Так, вже незабаром телеканал ТЕТ представить оновлений формат розважального проєкту. В інтерв’ю Марічці Падалко шоумен зізнався, що цього разу шоу вперше виходитиме без нього в ролі ведучого. За словами Кондратюка, він свідомо вирішив поступитися місцем молодшим обличчям, аби шоу отримало нове дихання. Водночас зірка не виключає, що його присутність може й бути, але вже точно в іншому амплуа.

«Всі хотіли зі мною, але я зараз буду не дуже адекватно сприйматися глядачами. Я вже такого віку… Є декілька нюансів. Аудиторія від початку існування „Караоке на майдані“ були жінки, яким зараз у переважній більшості треба дивитися на когось більш молодого чи молоду. Розумію, що я мав свій шарм і гумор. Але я хочу, щоб цей формат працював навіть коли мене не буде. Відчуваю, що зараз це для мене буде зайве. Може я буду фігурувати в передачі, але вести її не буду», — розповів Кондратюк.

Також творець шоу поділився деталями щодо можливих локацій знімань. Серед варіантів розглядають ВДНГ у Києві, однак остаточного рішення ще немає. При цьому ключовим критерієм залишається безпека — зокрема, наявність укриттів через регулярні повітряні тривоги.

«З локацією ще не визначилися. Від нашого місця на Хрещатику до Меморіалу полеглим дуже мала відстань. Думаю, що там ми знімати не будемо. Не виключаю, що буде моє вступне слово, де я скажу, що ми переносимося. Ми розглядаємо ВДНГ, але це не єдина точка, яку ми розглядаємо. Повітряні тривоги — це ще одна відповідальність», — поділився роздумами шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк видав правду про конфлікт із запроданкою Оксаною Марченко. Шоумен зізнався, хто ще з українського шоубізу не сприймав ведучу ще 2014 року.