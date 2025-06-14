Ігор Кондратюк відреагував на вибачення Козловського та розкрив, що його обурило найбільше

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

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Музичний продюсер Ігор Кондратюк прокоментував публічне вибачення Віталія Козловського, а також погашення ним багаторічного боргу за авторські права.

За словами шоумена, така розв’язка історії стала для нього дещо несподіваною, однак він радий, що ситуація нарешті вичерпана. Проте, попри врегулювання конфлікту, Кондратюк більше не бажає повертатися до теми, адже закрив її назавжди.

"Так, для мене це було трохи неочікувано. Але, слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися – і добре. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита, я не хочу про неї і про нього більше говорити. Для мене історія з Козловським завершилась ще 2012 року, коли він вирішив піти", - розповів Кондратюк в інтерв'ю oboz.ua.

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Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Однак на цьому крапку поставлено не лише в юридичній площині. Ігор Кондратюк також звернув увагу на емоційний аспект ситуації, зокрема на слова Козловського про його сім’ю. Раніше артист дозволив собі некоректну репліку про сина Кондратюка, що обурило не лише самого батька, а і самого старшого сина Сергія.

"Коли він заявив, що я "сховав" синів, старшого Сергія це щиро обурило. Він мені тоді сказав: "Що за нісенітницю він несе?". Саме тому я наполягав, щоб Козловський перепросив – бодай за образу мого старшого сина. Правило ж просте, як двері: ніколи не говори того, чого не знаєш", - зізнався продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк звинуватив Віталія Козловського у "зірковій хворобі" та прокоментував його успіх на сцені після їхнього конфлікту.

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