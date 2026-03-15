Ігор Кондратюк відсвяткував 65-річчя і показав, який вигляд мав 16 років тому

Ігор Кондратюк

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк відсвяткував день народження.

14 березня зірка зустріч своє 65-річчя. З нагоди свята він звернувся до шанувальників і закликав зробити йому особливий подарунок. Зокрема, попросив допомогти назбирати коштів на детектори дронів для 46-ї Подільської бригади ДШВ. Відповідні реквізити іменинник опублікував у своєму дописі у Facebook.

Водночас Кондратюк подякував усім за привітання й опублікував архівне фото з 2010 року. На світлині шоумен, якому тоді виповнилося рівно 49 років, постає у Японії на тлі стратовулкану. Зірка поділився приємними спогадами зі святкування того дня.

Ігор Кондратюк

«Починаю свій 65-й оберт навколо Сонця. Багато цікавих подій ставалося зі мною у мої Дні народження, 14 березня. Але для ілюстрації хай буде саме це фото. Японія, 2010-й рік, 14 березня, за моєю спиною — Фудзіяма. Як в іншому житті… Дякую за масові вітання з моїми уродинами! Я був би нескінчено радий, якби ви конвертували свої вітання в донати. Маю надію, що усі ваші побажання мені збудуться, я докладу всі свої зусилля та вміння для цього. Разом до перемоги!» — зворушив Ігор Кондратюк.

