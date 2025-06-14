Ігор Кондратюк вперше розсекретив, де служить його старший син, і похизувався успіхами доньки

Ігор Кондратюк

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Музичний продюсер Ігор Кондратюк вперше за тривалий час висловився про своїх трьох дітей.

Так, шоумен розповів про старшого сина Сергія, молодшого сина Данила та доньку Поліну. В інтерв’ю oboz.ua Кондратюк вперше заявив, що його старший син Сергій нині служить у Збройних силах України. Хлопець пішов добровольцем у вересні 2023 року й зараз перебуває в лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Молодший син Ігоря наразі не служить, а працює: "Це все, що можу про них сказати".

Ігор Кондратюк з дітьми на архівному фото

Водночас Ігор з гордістю поділився успіхами доньки Поліни, яка нещодавно завершила навчання у США. А саме закінчила Аризонський державний університет зі ступенем бакалавра зі спеціальності "Космічна інженерія". Кондратюк зізнався, що захоплення доньки наукою не випадкове, адже він сам колись вивчав астрономію в КНУ імені Тараса Шевченка, а згодом – загальну фізику.

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"Ми багато говорили про космос, дивилися документальні фільми. Що саме її надихнуло – краще запитати у неї. Але те, що вона максималістка і фанатка навчання – це точно", - поділився продюсер.

Ігор Кондратюк з донькою / © instagram.com/kondratiuk_official

До речі, нещодавно Ігор Кондратюк озвучив, що його обурило у словах співака Віталія Козловського про його сина-військовослужбовця.