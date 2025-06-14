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Ігор Кондратюк вперше розсекретив, де служить його старший син, і похизувався успіхами доньки
Продюсер поділився, де зараз його троє нащадків.
Музичний продюсер Ігор Кондратюк вперше за тривалий час висловився про своїх трьох дітей.
Так, шоумен розповів про старшого сина Сергія, молодшого сина Данила та доньку Поліну. В інтерв’ю oboz.ua Кондратюк вперше заявив, що його старший син Сергій нині служить у Збройних силах України. Хлопець пішов добровольцем у вересні 2023 року й зараз перебуває в лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Молодший син Ігоря наразі не служить, а працює: "Це все, що можу про них сказати".
Водночас Ігор з гордістю поділився успіхами доньки Поліни, яка нещодавно завершила навчання у США. А саме закінчила Аризонський державний університет зі ступенем бакалавра зі спеціальності "Космічна інженерія". Кондратюк зізнався, що захоплення доньки наукою не випадкове, адже він сам колись вивчав астрономію в КНУ імені Тараса Шевченка, а згодом – загальну фізику.
"Ми багато говорили про космос, дивилися документальні фільми. Що саме її надихнуло – краще запитати у неї. Але те, що вона максималістка і фанатка навчання – це точно", - поділився продюсер.
До речі, нещодавно Ігор Кондратюк озвучив, що його обурило у словах співака Віталія Козловського про його сина-військовослужбовця.