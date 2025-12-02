Ігор Кондратюк зізнався, чим займаються його сини в Україні та яких успіхів досягнула донька в США

Ігор Кондратюк / © instagram.com/kondratiuk_official

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розсекретив, чим займаються його сини в Україні та яких успіхів досягнула донька в США.

Шоумен є багатодітним батьком. Він виховує двох синів та доньку. Сергій та Данило наразі перебувають в Україні. Старший син ведучого служить в лавах ЗСУ, а молодший – працює. Тим часом донька Ігоря Кондратюка перебуває за кордоном. Там Поліна здобуває освіту.

"Середній працює – ще не служить. Старший служить в 46-й бригаді ДШВ. Один працює, а інший служить. Донька за кордоном", - говорить продюсер в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ігор Кондратюк із синами та донькою

До речі, донька Ігоря Кондратюка у США здобуває доволі складну спеціальність. Дівчина навчається на інженерку космічних систем. Ба більше, Поліна навіть знайшла роботу, яка наразі покриває грошові витрати на її освіту. Хоч донька Ігоря Кондратюка й перебуває в США, але, схоже, поки не визначилась, чи хоче там залишатись.

"Поліна хоче реалізуватися в науці. Чи хоче вона при цьому американське громадянство – це велике питання. Коли ми сказали, що можна подати на Green Card, тоді, може, й роботу знайдеш. Вона якось так до цього ставилась, запитувала, чого ми її підганяємо. Вона собі знайшла можливість далі навчатися в Америці безкоштовно. Ми за неї вже не платимо. За неї платить лабораторія, де вона працює", - додав шоумен.

