Ігор Ласточкін під час служби вийшов на зв’язок і з гумором показав себе у військовій касці

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Відомий український гуморист, актор і зірка «Ліги сміху» Ігор Ласточкін, який минулого року став на захист України, вперше за тривалий час дав про себе знати під час служби.

Артист потішив своєю появою в Instagram і не зрадив своєму фірмовому почуттю гумору. На кадрах Ласточкін постав у військовій касці під жваву пісню та відтворив рухи з трендового фрагменту. Помітно, що за час служби він схуд і відпустив бороду, а його образ став значно суворішим. Водночас комік пожартував, що ролик знятий без будь-якого використання штучного інтелекту, чим викликав усмішки підписників і водночас гордість.

Бережи вас Господь, Ігоре. Дякуємо Вам і вже скучили за вами на сцені якщо чесно

Ігор! Бережіть себе! Ми за вами сумуємо!

Ігоре, ти молодець! Справжній чоловік та патріот, пишаюсь тобою

Зазначимо, про свою мобілізацію Ігор Ласточкін публічно повідомив у лютому 2025 року. Тоді він оприлюднив символічне фото зі зброєю та військовим квитком. Згодом стало відомо, що артист поповнив лави 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Нині Ласточкін виконує бойові завдання на Донбасі. Втім, подробицями служби військовий ділиться вкрай рідко.

