Ігор Ласточкін уперше за довгий час вийшов на зв’язок і здивував запальним танцем

Гуморист після тривалої тиші показав відео з бліндажа, яке вже активно обговорюють.

Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Український гуморист і військовослужбовець Ігор Ласточкін уперше за тривалий час вийшов на зв’язок і показав запальні танці просто з бліндажа.

Після довгої паузи в публічному просторі артист несподівано опублікував коротке відео. У кадрі — військова форма, бліндаж і знайома енергія, яку глядачі пам’ятають ще з телеефірів. Ласточкін не говорить, але рухами передає більше, ніж словами. Танцює легко, ніби на сцені, хоча обставини зовсім інші.

«Літуни коли не погода», — написав він під власним дописом.

Ролик миттєво розлетівся соцмережами і викликав шквал реакцій. У коментарях — подяки за службу, захоплення витримкою і ностальгія за телевізійними виступами. Фани пишуть, що переглядають відео по кілька разів і не можуть стримати емоцій.

Відео стало рідкісним публічним сигналом від артиста після мобілізації і додало впевненості його аудиторії: навіть у складних умовах він зберігає свій стиль і внутрішній ресурс.

Зазначимо, про мобілізацію Ігор Ласточкін повідомив у лютому 2025 року, опублікувавши стриманий допис із красномовним підписом. Тоді він лаконічно окреслив свою позицію і приєднався до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що він проходить службу у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», де продовжує виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, нещодавно співак із гурту «The ВЙО» Мирослав Кувалдін після зникнення зі сцени розповів про службу і як допомагає війську.

