Ігор Ласточкін влаштував перепалку з Холоденко через порівняння України з Росією

Ігор Ласточкін та Наталя Холоденко / © Колаж ТСН.ua

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Український гуморист і військовослужбовець Ігор Ласточкін вступив у гостру дискусію в Мережі після допису психологині Наталії Холоденко, яка порівняла політичні гасла в Україні та Росії, а згодом зачепила тему виборів під час війни.

Обговорення розгорілося в Threads. Холоденко звернула увагу на схожість між російським гаслом «ніхто, крім Путіна» та висловами, які використовують в українському політичному контексті. Ласточкін не погодився з таким зіставленням. Гуморист нагадав про військових, які щодня захищають країну. Згодом до суперечки долучилися інші користувачі. Розмова швидко перейшла від політичних гасел до можливості проведення виборів в Україні під час воєнного стану.

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«У нас так не кажуть, у нас військові не можуть і голосувати, і боронити від під*р*сів країну! За*бали тупорилими порівняннями», — емоційно написав артист.

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Ігор Ласточкін під дописом Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

На цьому дискусія не завершилася. Один із користувачів нагадав Ласточкіну, що під час президентських виборів 2019 року військовослужбовці в зоні бойових дій могли голосувати. Також співрозмовник згадав колишнього президента Петра Порошенка й звинуватив гумориста в підтримці Володимира Зеленського через їхню дружбу.

Ласточкін відкинув закиди щодо своїх зв’язків із політиками, а згодом зосередився на питанні, яке викликало не менше суперечок, — проведенні виборів в умовах повномасштабної війни. Коли користувач припустив, що Україну зрештою змусять організувати голосування, артист поцікавився, як це має відбутися за нинішніх обставин.

«„Дожмуть на вибори“ — що там дожимать? Стоп вогонь, мінус воєнний стан, вибирай хоч чорта лисого! Чи в п*зду ту Конституцію, робим як ви придумаєте?» — відповів гуморист.

Ігор Ласточкін під дописом Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Співрозмовник натомість заявив, що Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів. У відповідь Ласточкін звернув увагу на статтю 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», яка забороняє проведення президентських, парламентських і місцевих виборів під час дії відповідного правового режиму.

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Ігор Ласточкін під дописом Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Користувач зауважив, що законодавство можна змінити рішенням Верховної Ради. Однак гуморист не став продовжувати теоретичну дискусію й іронічно запропонував повернутися до неї, коли такі зміни справді ухвалять.

«Ну коли це станеться, тегни мене, кину нах*й тут все, поїду голосувати», — написав військовий.

Ігор Ласточкін під дописом Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua пропонувала дізнатися більше про особисте життя Ігоря Ласточкіна, його дружину Анну, сина Радміра, а також про те, як служба в ЗСУ змінила зовнішність артиста та чим він зараз займається на фронті.

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