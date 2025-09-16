ТСН у соціальних мережах

Ігор Ласточкін здивував рідкісною появою просто з фронту

Гуморист показав рідкісні кадри з фронту та поділився подробицями про службу.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін / © instagram.com/lastochkin_igor

Гуморист та тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який кілька місяців захищає Україну, нарешті показався на рідкісних кадрах.

Відео з артистом опублікували у новому випуску шоу "Ліга сміху" на YouTube. У випуску одна з команд проєкту мала виступати разом із Ласточкіним, але через службу на фронті він не зміг приєднатися. Тому комік Кирило Ганін "зателефонував" колезі, і на екранах з’явився Ігор. Він також продемонстрував, як його бригада працює проти ворога, і передав привіт своїм колегам.

"Був у "Лізі сміху" — питали, чого не на фронті. Тепер на фронті і питаєте, чого не в "Лізі Сміху"? Ви нормальні?" — жартував Ласточкін.

Ігор Ласточкін / © скриншот з відео

Ігор Ласточкін / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін розповів про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ. Він зазначив, що приятель виконує бойові завдання і поділився, як вони спілкуються під час війни.

