Ігор Ласточкін здивував рідкісною появою просто з фронту

Гуморист та тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін, який кілька місяців захищає Україну, нарешті показався на рідкісних кадрах.

Відео з артистом опублікували у новому випуску шоу "Ліга сміху" на YouTube. У випуску одна з команд проєкту мала виступати разом із Ласточкіним, але через службу на фронті він не зміг приєднатися. Тому комік Кирило Ганін "зателефонував" колезі, і на екранах з’явився Ігор. Він також продемонстрував, як його бригада працює проти ворога, і передав привіт своїм колегам.

"Був у "Лізі сміху" — питали, чого не на фронті. Тепер на фронті і питаєте, чого не в "Лізі Сміху"? Ви нормальні?" — жартував Ласточкін.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін розповів про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ. Він зазначив, що приятель виконує бойові завдання і поділився, як вони спілкуються під час війни.