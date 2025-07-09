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Ігор Поклад помер: Ротару, Зібров, Сумська та інші відреагували на смерть композитора
Легендарного Ігоря Поклада не стало 9 липня. Зірки шоубізнесу відреагували на сумну новину.
Українські знаменитості відреагували на смерть легендарного композитора та народного артиста України Ігоря Поклада.
Вранці 9 липня Україну сколихнула сумна новина. Дружина Ігоря Поклада – Світлана – повідомила, що він помер. Без перебільшення, це невимовна втрата. Ігор Поклад написав музику до багатьох пісень, що ставали хітами. Композиції й досі переспівують чимало артистів.
Українські знаменитості відреагували на смерть Ігоря Поклада. Зірки вшановують його пам'ять та діляться спогадами про композитора.
Павло Зібров
Співак говорить, що смерть Ігоря Поклада – це величезна втрата. Зокрема, він дійсно легендарний композитор, який створив музичний код епохи. Павло Зібров наголосив, що пісні Ігоря Поклада житимуть вічно.
"Важко повірити…Величезна втрата…Світла пам'ять Ігорю Покладу — людині-легенді, яка створила музичний код цілої епохи. Його пісні — це частина нашої історії, нашого серця, нашої душі. Вони житимуть вічно. Щирі співчуття рідним…Разом з вами сумуємо і вдячно бережемо його безцінну спадщину. Спочивайте з миром, Маестро", - написав виконавець.
Олексій Суханов
Ведучий вшанував пам'ять легендарного композитора. До слова, Ігор Поклад зробив чималий внесок в українську музичну спадщину.
"Ігор Дмитрович Поклад…Світла пам'ять, низький уклін, вічний спокій, Майстре…", - зазначив ведучий.
Ольга Сумська
Акторка говорить, що смерть Ігоря Поклада - неабияк сумна звістка, від якої в серці виникає біль. Тим не менш, пісні легендарного композитора житимуть вічно.
"Скрипка грає…Серце крає…". Крається серце від сумної звістки… Не стало Ігоря Дмитровича Поклада. Кожна мелодія геніального Маестро буде звучати в наших серцях вічно…Мелодії всесвіту, щастя, смутку, розпачу, болю, величі, любові, мелодії України…Глибокі співчуття дружині композитора, пані Світлані Поклад", - висловилася акторка.
Дмитро Гордон
"Вночі під звуки російських "Шахедів", що атакували Київ, припинило битися серце видатного українського композитора, нашого класика, чистої і скромної людини, Героя України Ігоря Поклада. Наші улюблені пісні – це він, мелодії з улюблених фільмів – він! Яке щастя, що 10 років тому я вмовив Ігоря Дмитровича, який вже уникав камер та боровся з невиліковним захворюванням, на велике сповідальне інтерв'ю! Світла пам'ять, Маестро, ваша музика вічна! Дружині Ігоря Покладу Світлані дякую за відданість, вірність та безмежну любов до чоловіка до останньої хвилини!" – написав журналіст.
Софія Ротару
Співачка опублікувала архівне фото Ігоря Покладала, а також вшанувала його пам'ять.
"Ігор Поклад…Світла пам'ять…", - написала артистка.
Нагадаємо, раніше Юрій Рибчинський теж прокоментував втрату свого друга Ігоря Поклада. Поет-пісняр довів до сліз реакцією на смерть композитора.