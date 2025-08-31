Ігор Пустовіт одружився вдруге і показав, яким було його весілля

Ігор Пустовіт із дружиною / © instagram.com/pustovit

Реклама

Популярний український блогер Ігор Пустовіт одружився вдруге.

Радісною новиною зірка Мережі поділився у суботу, 30 серпня. Вочевидь, саме тоді пара й зіграла весілля. Блогер показав свій ранок нареченого. Зокрема, Ігор Пустовіт зробив зачіску, одягнув смокінг, білу сорочку та метелик. До речі, взуття шили спеціально для нього. Після того як блогер зібрався, за ним приїхав дружба, і вони вирушили до нареченої.

Ігор Пустовіт / © instagram.com/pustovit

Обраниця Ігоря Пустовіта Вікторія обрала на весілля доволі екстравагантний образ. Вона одягнула топ, білі мінішорти, накидку з метеликами та довгий вельон. Волосся Вікторія зібрала в укладу, а завершила образ стриманим макіяжем.

Реклама

Дружина Ігоря Пустовіта / © instagram.com/pustovit

Подружжя поки що не ділилося кадрами з офіційної частини, а от їхні гості не стрималися. Вони опублікували фото, як закохані офіційно стали чоловіком та дружиною. До речі, судячи з кадрів, Вікторія переодягнулася та показалася вже в більш класичній весільній сукні.

Весілля Ігоря Пустовіта

Звичайно, на святі й був перший танець молодих. Новоспечене подружжя зробили це просто неба при легкому вечірньому світлі. Атмосфери додав спеціальний дим, який просто заполонив танцпол.

Весілля Ігоря Пустовіта

Зазначимо, для Ігоря Пустовіта цей шлюб став другим. Протягом шести років блогер був одружений із Сашею Бо. 2021 року пара зі скандалом розлучилася. У колишнього подружжя є двоє спільних синів. Коли Ігор Пустовіт почав зустрічатися з Вікторією – не відомо, але вперше він розсекретив їхні стосунки в лютому цього року. Вже в травні зірка Мережі освідчився обраниці.