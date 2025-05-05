Ігор Пустовіт після скандального розлучення з Сашею Бо одружується вдруге

Ігор Пустовіт з нареченою / © instagram.com/pustovit

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Популярний український блогер Ігор Пустовіт офіційно розпрощався з холостяцьким життям.

У своєму фотоблогу зірка Мережі показав чуттєві кадри, як освідчується дівчині. Зокрема, Ігор став на одне коліно та простягнув коханій обручку. Щаслива наречена відповіла згодою на пропозицію вийти заміж.

Тож скоро Пустовіт офіційно узаконить стосунки з блогеркою на ім'я Вікторія, яка на своїй Instagram-сторінці вже навіть змінила своє прізвище на чоловіка. Більше подробиць блогер не розкриває й віддає цю справу у руки коханої.

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"Вона сказала "так", — емоційно написав Ігор.

Ігор Пустовіт з нареченою / © instagram.com/pustovit

Ігор Пустовіт з нареченою / © instagram.com/pustovit

Зазначимо, Ігор Пустовіт здобув широку популярність завдяки спільному блогу з колишньою дружиною Сашею Бо. Їхній шлюб, що тривав шість років, завершився гучним розлученням 2021 року. Колишні публічно поливали один одного брудом та з'ясовували, хто ж винен у їхніх конфліктах. Зрештою, досягти миру їм все ж таки вдалося задля виховання двох спільних синів – Данила та Євгена.

А ось як довго Ігор Пустовіт і його нова кохана разом – невідомо. Проте афішувати свої стосунки вони почали від лютого цього року. Також не секрет, що до 2023 року блогер перебував у стосунках зі ще однією блогеркою Ліною Сидор.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина співака Вови Борисенка, артистка Лавіка вийшла заміж удруге. Зірка показала фото із затишного весілля, куди запросила зіркових гостей.