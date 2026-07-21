Ігорю Покладу встановили пам'ятник: який вигляд має могила композитора і яка була його остання воля

Ігор Поклад / © instagram.com/olgasumska

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Видатному українському композитору Ігорю Покладу, який помер 9 липня 2025 року, встановили пам’ятник.

Про це розповіла його вдова Світлана Поклад виданню «Гордон». Зокрема, пам’ятник Ігорю Покладу складається з гранітного підвищення, а в центрі — хрест. Також поруч портрети композитора. Світлана Поклад взяла за основу фото композитора, яке свого часу зробив фотограф Фелікс Розенштейн.

Встановлення пам’ятника відбулося в колі рідних та близьких. Світлана Поклад говорить, що її чоловік не любив публічних заходів. Тож вдова композитора взяла це до уваги.

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«Якщо знати характер Ігоря Дмитровича, він узагалі не любив публічних заходів. Це тільки для нас, для родини», — говорить вдова композитора.

Могила Ігоря Поклада / © gordonua.com

До речі, Світлана Поклад також зізналась, що виконала майже всі бажання чоловіка. Зокрема, його поховали на Берковецькому кладовищі поруч із мамою, як він і заповів. Світлана Поклад не виконала лише одну волю чоловіка. Композитор заповів, аби його легендарний рояль передали до музичної школи в Тернополі, де він навчався. Проте Світлана Поклад запевняє, що обов’язково це втілить. Також вона планує передати до школи й інші музичні інструменти Ігоря Поклада.

«Я обов’язково його передам до кінця цього року. До речі, я передам іще один інструмент Ігоря Дмитровича в Тернопіль, у школу, де він навчався. І оскільки це вже буде школа імені Ігоря Поклада, я передаю інструмент із тих, які залишилися після чоловіка, у цю школу. Так що є над чим працювати», — поділилась вдова музиканта.

Могила Ігоря Поклада / © gordonua.com

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка «Сам удома 2» Бренда Фрікер. Ірландської акторки, яка була володаркою «Оскара», не стало у віці 81 року.

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