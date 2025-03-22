Ілон Макс влаштував помсту коханці, яка народила йому 13-ту дитину: "Хоче стулити пельку Ешлі"

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск зі скандалами врегульовує питання юридичної опіки над своєю 13-ою дитиною, яку йому народила коханка, письменниця Ешлі Сент-Клер.

Одіозний бізнесмен захвилювався після того, як Ешлі через суд забажала встановити одноосібну опіку над спільним малям. Раніше письменниця заявляла, що Ілон ігнорував малюка і майже з ним не бачився. До слова, вона постійно зверталася до зірки й пропонувала вирішити всі проблеми особисто, не висвітлюючи їх публічно. Проте він не виходив на зв'язок, тож коханка й подала заяву на одноосібну опіку. Схоже, це не зовсім сподобалося винахіднику.

Видання People повідомляє, що Маск не на жарт розлютився, що 26-річна коханка намагається відібрати у нього права на дитину. Тож він не придумав нічого краще, як чинити фінансовий тиск на Сент-Клер. За даними юристів, мільярдер "суттєво скоротив фінансову допомогу дитині".

"Ілон Маск фінансово вжив заходів проти своєї дитини та суттєво скоротив свою грошову підтримку в односторонньому порядку. Він зробив це після того, як Ешлі звернулася до суду, коли він відмовився відповідати на її численні приватні спроби вирішити це питання без розголосу", - йдеться у заяві адвокатів.

Ешлі Сент-Клер

Ба більше, фахівці повідомляють, що винахідник "подав екстрену заяву, бо хоче стулити пельку Ешлі й запобігти висловлюванням про його дії". Суддя хоч і спростовує її "екстреність", але тим не менш, документ перебуває на розгляді. Обурена Ешлі, своєю чергою, все ж хоче зберегти за собою право, щоб її слово мало вагу.

Нагадаємо, Ешлі Сент-Клер тривалий час замовчувала народження дитини від Ілона Маска. Вона сповістила про це лише тоді, коли їхньому синові виповнилося п'ять місяців. За словами блогерки, вона б і надалі мовчала, якби не скандали з батьком малюка Ілоном. Зокрема, коханка винахідника звинуватила його в тому, що він "не брав участі у догляді та вихованні" нащадка. І у результаті звернулася до суду.

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