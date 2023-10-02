Ілон Маск цинічно пожартував про Зеленського: Володимир Дантес жорстко відреагував

Український співак та шоумен Володимир Дантес жорстко відреагував на жарт американського винахідника Ілона Маска про президента України Володимира Зеленського.

До слова, у соціальній мережі X, яка донедавна мала назву Twitter, американський мільярдер опублікував обурливий мем про українського головнокомандувача, де був напис: "Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів".

Співак Володимир Дантес обурився такому цинічному жарту. Він зазначив, що таким чином Маск насміхається не лише над президентом України, але й над всіма українцями: "Це не мем про президента. Він дозволяє насміхатися над усіма нами…".

Володимир Дантес відреагував на жарт Ілона Маска / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес знайшов, як відповісти Ілону Маску. Музикант англійською зазначив, що винахідник занадто заграє з кремлівським диктатором путіним.

"Чи граматично правильно все? Не знаю, але суть намагався донести, ви теж можете аргументи свої написати Ілону", - прокоментував Дантес.

Володимир Дантес відреагував на жарт Ілона Маска / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Також на цинічний жарт Ілона Маска відреагував і кухар Ектор Хіменес-Браво: "Висміювати українців – це так "по-розумному".

Ектор Хіменес-Браво відреагував на жарт Ілона Маска / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

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