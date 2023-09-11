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Ілон Маск підтвердив народження десятої дитини та розсекретив її дивне ім'я

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Ілон Маск підтвердив народження десятої дитини та розсекретив її дивне ім'я

Ілон Маск / Фото: Associated Press

У мільярдера народився син.

Винахідник та засновник SpaceX Ілон Маск підтвердив народження свого десятого нащадка.

У мільярдера народився малюк від епатажної співачки Grimes, з якою він вже має двох дітей. Новину про поповнення Маск підтвердив у своєму акаунті в Twitter. Власник соцмережі написав короткий допис, в якому повідомив дуже незвичне ім'я дитини.

"Тау Техно Механікус. Коло/ Діаметр", - загадково написав Маск. 

Ілон Маск підтвердив народження ще однієї дитини / © Twitter.com/elonmusk
Ілон Маск підтвердив народження ще однієї дитини / Фото: Twitter.com/elonmusk

Як стало відомо з біографії мільярдера від журналіста Волтера Айзексона, у нього народився хлопчик. А таке дивне ім'я він також отримав не дарма. У книзі йдеться, що ім'я сина Маска було взяте від грецької літери, що позначає ірраціональне число, яке дорівнює подвоєному числу Пі.

Ілон Маск та Grimes / © Associated Press
Ілон Маск та Grimes / Фото: Associated Press

Однак радісна новина про появу ще одного сина в Маска була затьмарена неприємним скандалом з матір'ю хлопчика. У Twitter Клер Буше (справжнє ім'я співачки) заявила про те, що колишній чоловік забороняє їй бачитися з сином. Спершу шанувальники подумали що мова йдеться про старшого сина пари - Екса, але тепер вважають, що Маск забрав у Клер молодшого хлопчика Тау. 

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Дата публікації
Перегляди
603
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