Ілон Маск після обіцянки безумовно любити зрікся доньки та назвав її "мертвим сином"

Ілон Маск і його трансгендерна донька

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Американський мільярдер Ілон Маск опинився в центрі нового скандалу через стосунки з трансгендерною донькою Вівіан Дженною Вілсон. Його колишня дружина Джастін розповіла, що сталося після камінгауту дівчини.

Подробицями сімейного конфлікту Джастін поділилася в документальному фільмі «Маск» оскароносного режисера Алекса Гібні. За її словами, реакція бізнесмена на рішення доньки була вкрай болісною для їхніх стосунків. Спочатку він нібито передав Вівіан слова любові. Однак невдовзі після її камінг-ауту ситуація різко змінилася. Як стверджує Джастін, доньку виключили з медичного страхування. Сама ж Вівіан нині не приховує свого негативного ставлення до батька, повідомляє People.

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Ілон та Джастін Маски / © Associated Press

За словами колишньої дружини мільярдера, перед камінгаутом Вівіан Маск попросив передати їй, що завжди любитиме її. Проте вже наступного дня після того, як дівчина повідомила про свою трансгендерність, вона втратила медичне страхування. Джастін розповіла про цей епізод у документальній стрічці, яка досліджує особисте життя та поведінку одного з найвідоміших підприємців світу.

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Ілон та Джастін Маски / © Getty Images

Також жінка пригадала, що ще в дитинстві Вівіан вирізнялася серед п’ятьох дітей у родині незалежністю та непокірністю. За її словами, донька не боялася йти проти волі батька, навіть коли була зовсім маленькою.

«У нас з Ілоном було п’ятеро дітей, і найбільше бунтувала саме Дженна», — розповіла Джастін, згадавши друге ім’я Вівіан.

Вівіан Дженна Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Окремо колишня дружина Маска пригадала випадок, який стався, коли дівчинці було шість років. Тоді, за її словами, бізнесмен запитав доньку, ким вона хоче бути — переможцем чи невдахою. Джастін вважає, що за цим запитанням приховувався меседж про необхідність беззаперечно слухатися батька.

«Підтекст був такий: „Якщо ти не підеш за мною і не зробиш те, що я кажу, то програєш“», — пояснила вона.

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Вівіан Дженна Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Водночас сам Ілон Маск участі в документальному проєкті не брав. Його адвокат, за інформацією видань, погрожував судовим позовом через відомості, які вважає неправдивими.

Конфлікт між батьком і донькою триває вже кілька років. 2022 року Вівіан юридично змінила ім’я та гендерні дані, а також відмовилася від прізвища батька. Згодом вони неодноразово обмінювалися публічними звинуваченнями.

Вівіан Дженна Вілсон / © instagram.com/vivllainous

У березні 2025 року Вівіан заявила, що не зацікавлена у відновленні стосунків із мільярдером і не хоче, щоб її асоціювали з ним.

«Мені на нього начхати. Справді, мені байдуже. Мене дратує, що люди асоціюють мене з ним», — наголосила вона.

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Вівіан Дженна Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Дівчина також називала батька «жалюгідною людиною-дитиною» та заперечувала його твердження про те, що на її рішення щодо гендерної ідентичності нібито вплинуло промивання мізків у школі.

Зазначимо, Ілон Маск раніше публічно називав Вівіан своїм «мертвим сином», пояснюючи це тим, що, на його думку, він втратив дитину через її гендерний перехід. Такі висловлювання стали однією з причин гострого публічного протистояння між батьком і донькою.

Вівіан Дженна Вілсон / © instagram.com/vivllainous

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск раптово покинув обраницю, яка народила йому чотирьох дітей. Вона злила його останнє СМС.

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