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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1532
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2 хв

Ілон Маск приголомшив сумою аліментів для 13-ї дитини від коханки

Мільярдер сумнівається, що це його дитина, але гроші платить.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Ілон Маск і Ешлі Сент-Клер

Ілон Маск і Ешлі Сент-Клер

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск, який через суди вирішує питання опіки над 13-ю дитиною, розкрив суму аліментів на неї.

У соцмережі X одіозний бізнесмен назвав суму, яку щороку виплачує колишній коханці, письменниці Ешлі Сент-Клер на дитину. Він заявив, що вже переказав матері з сином 2,5 млн доларів, а також щороку додатково надає підтримку у розмірі 500 тис. доларів.  І додав, що досі має сумніви, чи це його нащадок.

Допис Ілона Маска

Допис Ілона Маска

"Я не знаю, чи це моя дитина, чи ні, але не проти дізнатися. Наказ від суду не потрібен. Попри те я надав Ешлі 2,5 млн доларів і переказую їй 500 тис. доларів щорічно", — заявив Ілон Маск.

Ешлі не пройшла повз цей допис і відповіла. Вона заявила, що Маск поширює про неї зневажливу інформацію, адже відчуває рівень своєї влади. До того ж запевняє, що пропонувала мільярдеру зробити ДНК-тест ще під час вагітності, але той відмовився.

Ілон Маск і Ешлі Сент-Клер

Ілон Маск і Ешлі Сент-Клер

"Ілоне, ми просили у тебе підтвердити батьківство за допомогою тесту ще до появи на світ малюка, якому ти й вигадав ім'я. Ти відмовився. І ти не надсилав "мені" гроші, а надавав фінансову підтримку дитині. Ти використовуєш власні соцмережі, щоб поширювати зневажливі повідомлення про мене та мою дитину", — відповіла Ешлі.

До слова, матір дитини Ешлі натякає, що насправді з фінансовим становищем дійсно не все так добре. Зокрема, видання Daily Mail заскочило 26-річну блогерку за продажем авто Tesla, виробництвом якого до того ж займається компанія Маска. У коментарі вона пояснила, що змушена була піти на такий крок через нещодавнє скорочення фінансової допомоги дитині з боку батька.

"Мені потрібно компенсувати 60% скорочення аліментів на нашого сина, яке зробив Ілон", — зазначила письменниця, яка продала авто за 100 тис. доларів.

Ешлі Сент-Клер

Ешлі Сент-Клер

Зазначимо, про появу 13-ї дитини у Ілона Маска заявила Ешлі Сент-Клер. Вона стверджує, що завагітніла під час відпочинку з ним. Ілон відмовляється визнавати батьківство. Щоб зрештою врегулювати всі юридичні питання, письменниця спочатку звернулася до бізнесмена приватно, але він ігнорував її. Тож екскоханка звернулася до суду з проханням надати їй статус одноосібної опікунки над їхнім сином. Це не сподобалося мільярдеру й він "суттєво скоротив фінансову допомогу дитині".

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