Ілон Маск приголомшив сумою аліментів для 13-ї дитини від коханки

Ілон Маск і Ешлі Сент-Клер

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Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск, який через суди вирішує питання опіки над 13-ю дитиною, розкрив суму аліментів на неї.

У соцмережі X одіозний бізнесмен назвав суму, яку щороку виплачує колишній коханці, письменниці Ешлі Сент-Клер на дитину. Він заявив, що вже переказав матері з сином 2,5 млн доларів, а також щороку додатково надає підтримку у розмірі 500 тис. доларів. І додав, що досі має сумніви, чи це його нащадок.

Допис Ілона Маска

"Я не знаю, чи це моя дитина, чи ні, але не проти дізнатися. Наказ від суду не потрібен. Попри те я надав Ешлі 2,5 млн доларів і переказую їй 500 тис. доларів щорічно", — заявив Ілон Маск.

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Ешлі не пройшла повз цей допис і відповіла. Вона заявила, що Маск поширює про неї зневажливу інформацію, адже відчуває рівень своєї влади. До того ж запевняє, що пропонувала мільярдеру зробити ДНК-тест ще під час вагітності, але той відмовився.

Ілон Маск і Ешлі Сент-Клер

"Ілоне, ми просили у тебе підтвердити батьківство за допомогою тесту ще до появи на світ малюка, якому ти й вигадав ім'я. Ти відмовився. І ти не надсилав "мені" гроші, а надавав фінансову підтримку дитині. Ти використовуєш власні соцмережі, щоб поширювати зневажливі повідомлення про мене та мою дитину", — відповіла Ешлі.

До слова, матір дитини Ешлі натякає, що насправді з фінансовим становищем дійсно не все так добре. Зокрема, видання Daily Mail заскочило 26-річну блогерку за продажем авто Tesla, виробництвом якого до того ж займається компанія Маска. У коментарі вона пояснила, що змушена була піти на такий крок через нещодавнє скорочення фінансової допомоги дитині з боку батька.

"Мені потрібно компенсувати 60% скорочення аліментів на нашого сина, яке зробив Ілон", — зазначила письменниця, яка продала авто за 100 тис. доларів.

Ешлі Сент-Клер

Зазначимо, про появу 13-ї дитини у Ілона Маска заявила Ешлі Сент-Клер. Вона стверджує, що завагітніла під час відпочинку з ним. Ілон відмовляється визнавати батьківство. Щоб зрештою врегулювати всі юридичні питання, письменниця спочатку звернулася до бізнесмена приватно, але він ігнорував її. Тож екскоханка звернулася до суду з проханням надати їй статус одноосібної опікунки над їхнім сином. Це не сподобалося мільярдеру й він "суттєво скоротив фінансову допомогу дитині".