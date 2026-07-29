Ілон Маск публічно принизив вагітну Енн Гетевей і висміяв її інтелект: "Мізки як у пташки"

Ілон Маск та Енн Гетевей / © скриншот

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Новий допис американського мільярдера Ілона Маска знову викликав гучний резонанс.

Цього разу під хвилю його критики потрапила голлівудська акторка Енн Гетевей, яка нині чекає на дитину. Підприємець різко висловився про знаменитість, коментуючи її архівний виступ, зроблений кілька років тому. Ба більше, він дозволив собі образливі характеристики на адресу її розумових здібностей.

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Причиною стала промова Гетевей на церемонії Human Rights Campaign 2018 року. Тоді акторка, отримуючи відзнаку за підтримку LGBTQ±спільноти, закликала переглянути усталені суспільні уявлення про домінування білої раси, гетеросексуальності та цисгендерності. Саме цей уривок відео днями знову набув популярності в соцмережі X. Його поширив професор Ґад Саад, який жорстко розкритикував промову зірки. Незабаром до обговорення долучився й Маск.

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«Вона просто маріонетка. Справжній бовдур — той, хто написав їй цю промову!"— зазначив зірка.

Дописи в Х / © скриншот

Згодом власник X не зупинився на цьому та опублікував ще один допис. У ньому він заявив, що, на його думку, Гетевей має «мізки як у пташки» і нібито зовсім позбавлена критичного мислення.

«У неї мізки як у пташки й нуль критичного мислення», — написав знаменитість.

Дописи в Х / © скриншот

Втім, у Мережі припускають, що різкі заяви Маска можуть бути пов’язані не лише зі старою промовою акторки. Частина користувачів звернула увагу, що останнім часом бізнесмен активно критикує фільм Крістофера Нолана «Одіссея», у якому знялася Енн Гетевей. Зокрема, Маск неодноразово висловлював невдоволення принципами підбору акторів у Голлівуді та виступав проти політики різноманіття. Більше того, він навіть заявляв про намір створити власну версію «Одіссеї» за допомогою штучного інтелекту Grok.

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Нагадаємо, нещодавно Енн Гетевей захопилася відомим актором і зізналася, що мріє, щоб її діти виросли схожими на нього.

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