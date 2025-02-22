Ілон Маск у повідомленні 26-річній коханці зробив заяву: "Я другий після Трампа, кого хочуть вбити"

Письменниця та активна прихильниця Дональда Трампа Ешлі Сент-Клер після заяви про народження 13-ї дитини мільярдеру Ілону Маску звернулася до суду.

Річ у тім, що Ешлі хоче встановити одноосібну опіку над їхнім спільним малям, яке народилося у вересні 2024 року. У позові коханка Маска зазначила, що він дійсно є його батьком і навіть "зустрічався з ним тричі, але не брав участі у догляді та вихованні", пише People. Зокрема, їхні рідкісні зустрічі тривали не більше декількох годин.

За словами, письменниці одіозний бізнесмен крутив з нею роман від травня 2023 року до початку 2024 року. Сент-Клер також зазначає, що сам Маск "визнав своє батьківство у письмовій формі під час різних листувань". Як доказ вона навела листування, де винахідник каже, що намагається убезпечити їхню дитину, адже він "другий після Трампа, кого хочуть вбити". Тож вмовляє матір свого 13-го малюка залишити поки що йому своє прізвище. Мовляв, інакше, нехтуючи безпекою, дитина "ніколи не знатиме свого батька".

Ешлі Сент-Клер

Ймовірно, листування парочки відбувалося до виборів президента США, бо Ілон після попередніх слів додав: "Рівень загрози сягатиме божевілля до тих пір, поки не оголосять результати виборів".

Тим не менш, Ешлі Сент-Клер цими доказами, наданими верховному суду Нью-Йорка, та вимогою про генетичний тест прагне юридично визнати 53-річного Ілона Маска батьком своєї дитини та остаточно встановити одноосібну опіку.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Ілона Маска, співачка Grimes публічно звинуватила мільярдера в ігноруванні діагнозу їхньої дитини.