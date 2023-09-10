Ілон Маск забороняє матері своїх трьох дітей бачитися з сином: подробиці гучного скандалу про опіку

У Мережі припускають, що винахідник забрав у ексдружини одразу двох дітей.

Навколо американського мільярдера Ілона Маска та його колишньої дружини, співачки Grimes, розгорівся скандал.

Як стало відомо раніше винахідник не дозволяє свої ексдружині бачитися з їхньою спільною дитиною. Про суперечку щодо опіки над сином повідомила сама Клер Буше (справжнє ім'я співачки), коли відреагувала на публікацію журналіста Волтера Айзекса у Twiiter.

Колишня дружина Маска благала мільярдера дозволити їй побачити сина та попросила Ілона відповісти її адвокатам. Окрім того, вона заявила, що нинішня пасія мільярдера Шівон Зіліс заблокувала її у соцмережах. Щоправда, за деякий час коментар співачки раптово зник.

Фото: twitter.com/Grimezsz

"Скажи Шівон, щоб вона розблокувала мене і скажи Ілону, щоб він дозволив мені побачити мого сина, або відповів моєму адвокату. До цих пір мені навіть не дозволяли бачити фото цих дітей, не дивлячись на те, що ця ситуація розбила мою сім'ю", - написала Клер.

Чутки про те, що трирічний син пари X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв) зараз перебуває зі своїм батьком до цього також підігрів сам Маск. Раніше він з'являвся разом із хлопчиком на конференціях та робочих зустрічах. До того ж, на сторінках Буше не було жодних публікацій з сином вже тривалий час, хоча фото із донькою від винахідника співачка ділилася.

Ілон Маск з сином Х

Однак скандал набув нових оборотів, коли у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Grimes та Маск насправді мають ще одну дитину. У біографії засновника SpaceX Айзенксон написав про те, що у Ілона та Клер народилася третя спільна дитина.

Як стало відомо, пара має ще одну дитину, стать та вік якої приховують. Малюк також отримав незвичне ім'я Techno Mechanicus, або просто Тау.

Тож тепер користувачі Мережі не виключають, що Маск забрав опіку саме над цією дитиною. Малюка колишньому подружжю подарувала сурогатна мати, тож не виключено, що одразу після народження Ілон зробив усе, аби він залишився із ним.

Нагадаємо, що старший син Ілона Маска та Клер Буше - X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв) - народився 2020 року. Поява дитини не врятувала шлюб пари, тож вже за декілька місяців вони розійшлися. Втім, 2021 року стало відомо, що сурогатна мати народила експодружжю доньку, яку назвали Екза Дарк Сайдеріл.

Донька Ілона Маска і Grimes / Фото: twitter.com/Grimezsz

А усього за декілька тижнів Мережа була приголомшена новиною про появу ще двох дітей в мільярдера. Зіліс народила йому двійнят за допомогою процедури ЕКЗ.

Також Маск має ще п'ятеро дітей від першого шлюбу з Джастін Вілсон. 2004 року у пари народилися близнюки Гріффін і Ксав'єр, а вже за два роки ще троє синів - Даміан, Саксон та Кай.

Ілон Маск з дітьми / Фото: Associated Press

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