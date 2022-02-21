Ілон Маск закрутив роман з молодшою на 23 роки акторкою

Підприємця заскочили з новою коханою у Лос-Анджелесі.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск після розриву стосунків зі своєю коханою і матір'ю його шостої дитини, співачкою Grimes не довго був на самоті.

Як передає британське видання DailyMail, 50-річний винахідник та мультимільярдер закрутив новий роман. Обраницею підприємця виявилася 27-річна австралійська акторка Наташа Бассет. Вона на 23 роки молодша за бізнес-магната, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Наташа Бассет / Associated Press

Наташа Бассет / Associated Press

Пару помітили разом, коли ті виходили з приватного літака Ілона в Лос-Анджелесі. Наташа Бассет відома своєю роллю співачки Брітні Спірс в біографічній стрічці "Брітні назавжди".

Наташа Бассет у ролі Брітні Спірс (2017 рік)

Це перша дівчина, з якою ЗМІ приписують роман Ілону Маску після його розставання зі співачкою Grimes у вересні минулого року. Пара була разом три роки та має спільну дитину, але так і не побралася. Ілон Маск був тричі одруженим (двічі з однією і тією ж жінкою - канадською письменницею Джастін Маск). Він багатодітний татусь - від першого шлюбу у нього п'ятеро дітей.

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