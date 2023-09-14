Ілон Маск "злив" у Мережу фото Ембер Герд, як вона вдягалася для їхніх рольових ігор

Американський мільярдер, гендиректор SpaceX Ілон Маск оприлюднив архівне фото своєї колишньої, акторки Ембер Герд перед тим, як вони мали інтим.

На цьому знімку Герд постає в образі героїні комп'ютерної гри Overwatch Ангела. Як з'ясувалося, ексзакохані полюбляли рольові ігри, а Ангел – був улюбленим персонажем Маска. Раніше про це у біографії мільярдера розповідав журналіст та біограф Волтер Айзексон.

Він писав, що коли бізнесмен познайомився з Ембер, то сказав їй, що вона нагадує Ангела з Overwatch. Аби потішити свого коханого, Герд витратила два місяці на пошиття костюму, аби максимально закосплеїти героїню з Overwatch.

Ембер Герд в в образі героїні комп'ютерної гри Overwatch Ангела / Фото: Twitter.com/elonmusk

Героїня комп'ютерної гри Overwatch Ангел

Зазначимо, що Ембер Герд та Ілон Маск мали нетривалий роман 2017 року. Якраз тоді артистка перебувала у скандальному шлюборозлучному процесі з актором Джонні Деппом. За неофіційною інформацією, Герд навіть зраджувала Деппу з Ілоном Маском.

Нагадаємо, тим часом особисте життя Ілона Маска теж привертає увагу ЗМІ. Так от, з'ясувалося, що днями у винахідника народилася 10 дитина від відомої співачки Клер Буше, відомої як Grimes. Цікаво, що пара розійшлася 2021 року. Однак це не завадило їм стати батьками ще двох дітей, які з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері.

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