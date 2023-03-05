Ілона Гвоздьова без макіяжу у червоному халатику позувала в обіймах чоловіка

Хореографиня та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова захопила шанувальників романтичними кадрами зі своїм чоловіком Іваном Хом'ячуком.

На своїй сторінці в Instagram танцівниця поділилася слайдшоу зі світлин, на яких ніжилася на кухні в обіймах свого коханого. На романтичних кадрах Гвоздьова позувала у домашньому образі - без макіяжу та у червоному атласному халатику з чорним мереживом. У якості музичного супроводу Ілона обрала ліричний вірш українського автора.

"Треба жити кожним днем!", - додала підпис під відео танцівниця.

Підписників Ілони захопили ніжні кадри закоханого подружжя. Коментатори написали, що світлини Ілони та Івана вийшли дуже гарними та показують їхнє справжнє кохання: "Гірко молодятам тричі", "Це дійсно прекрасні, теплі і щирі фото", "Гарнесенькі! Бажаю щастя!".

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова різко відповіла на негативні коментарі хейтерів, які розкритикували зірку за те, що її син живе з бабусею.

Читайте також: