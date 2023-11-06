Ілона Гвоздьова через два тижні після операції зі збільшення грудей розповіла про свій стан

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка два тижні тому збільшила груди, розповіла, як почувається після операції.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що була на огляді у лікаря. Зокрема, вона чудово відновлюється після хірургічного втручання. Однак Ілоні потрібно пити спеціальні ліки, а також мастити шви гелем, аби ті швидше загоїлися.

"Після операції минуло майже два тижні. Все йде за планом. Почуваюся добре, вже стала більше ходити по дому, навіть їздила на роботу. Наразі лікар прописав мені гель для обробки швів і пігулки", - поділилася танцівниця.

Ілона Гвоздьова в лікарні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздьова також зізналась, що стала більш впевненою у собі. Зокрема, для танцівниці стали набагато приємнішими візити до магазинів спідньої білизни. Щоправда, поки що Ілоні треба носити спеціальний корсет.

"Тепер візити до магазинів білизни стали набагато приємнішими. Хоч носити мені її ще не скоро, тому просто ходжу, надихаюся красою і уявляю, який саме вона матиме вигляд на мені", - зізналась танцівниця.

Допис Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова відверто розповіла, як змінився її інтим з чоловіком після 10 років шлюбу. Також знаменитість зізналась, чи присутні ревнощі в їхніх стосунках.

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