Ілона Гвоздьова чесно зізналася, скільки заплатила за збільшення грудей

Артистка поділилася, що довго накопичувала гроші на операцію.
Хореографиня Ілона Гвоздьова, яка нещодавно зробила мамопластику, зізналася, скільки грошей віддала за операцію.
За словами артистки, багато що залежить від того, де саме і в якого лікаря ви це робитимете. Загалом, каже Гвоздьова, така операція обійдеться від трьох до п'яти тисяч євро:
"Враховуючи, в якій клініці ви робите, якого лікаря обрали і який бренд імплантів ви будете ставити. В середньому, десь від трьох тисяч євро. Три, п'ять", - сказала Гвоздьова в інтерв'ю "Слава+".
Танцівниця пояснила, що після других пологів її бюст втратив естетисний вигляд. Ілона зізналася, що хоче почуватися жіночною і саме тому наважилася лягти під ніж хірурга:
"Я не хочу мати вигляд студентки. Я хочу бути жінкою в 35 років і почуватися більш жіночною. Це була моя основна мета. Це не через хейт якийсь, або через те, що це тренд. Я це зробила свідомо, бо перш за все цього хотіла я", - зазначила артистка.
Гвоздьова поділилася, що тривалий час збирала гроші на операцію, та навіть просила своїх подруг на день народження дарувати їй гроші, бо вона їх збирає на свою мету:
"Я більше скажу, в мене коли був ювілей, я влаштувала дівич-вечір. Я всім дівчатам сказала: не даруйте мені жодних квітів, жодних подарунків. Подаруйте мені будь ласка гроші, тому що я маю ціль. Я хочу зробити мамопластику, тому збираю на операцію", - поділилася хореографиня.
Нагадаємо раніше Ілона Гвоздьова поділилася, скільки вона заробляє на місяць, і що саме приносить їй дохід.
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