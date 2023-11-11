Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ілона Гвоздьова чесно зізналася, скільки заплатила за збільшення грудей

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
772
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ілона Гвоздьова чесно зізналася, скільки заплатила за збільшення грудей

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка поділилася, що довго накопичувала гроші на операцію.

Хореографиня Ілона Гвоздьова, яка нещодавно зробила мамопластику, зізналася, скільки грошей віддала за операцію.

За словами артистки, багато що залежить від того, де саме і в якого лікаря ви це робитимете. Загалом, каже Гвоздьова, така операція обійдеться від трьох до п'яти тисяч євро:

"Враховуючи, в якій клініці ви робите, якого лікаря обрали і який бренд імплантів ви будете ставити. В середньому, десь від трьох тисяч євро. Три, п'ять", - сказала Гвоздьова в інтерв'ю "Слава+".

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця пояснила, що після других пологів її бюст втратив естетисний вигляд. Ілона зізналася, що хоче почуватися жіночною і саме тому наважилася лягти під ніж хірурга:

 "Я не хочу мати вигляд студентки. Я хочу бути жінкою в 35 років і почуватися більш жіночною. Це була моя основна мета. Це не через хейт якийсь, або через те, що це тренд. Я це зробила свідомо, бо перш за все цього хотіла я", - зазначила артистка.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздьова поділилася, що тривалий час збирала гроші на операцію, та навіть просила своїх подруг на день народження дарувати їй гроші, бо вона їх збирає на свою мету:

"Я більше скажу, в мене коли був ювілей, я влаштувала дівич-вечір. Я всім дівчатам сказала: не даруйте мені жодних квітів, жодних подарунків. Подаруйте мені будь ласка гроші, тому що я маю ціль. Я хочу зробити мамопластику, тому збираю на операцію", - поділилася хореографиня.

Нагадаємо раніше Ілона Гвоздьова поділилася, скільки вона заробляє на місяць, і що саме приносить їй дохід.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
772
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація