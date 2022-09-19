Ілона Гвоздьова емоційно висловилася про зрадницю Тетяну Денисову: "Ти просто с*ка"

Хореографиня Тетяна Денисова до початку повномасштабної війни працювала в Україні на одному з танцювальних шоу.

Щоправда, ще тоді на неї обрушувався шквал критики, адже тривалий час знаменитість жила в РФ та розважала росіян. Як розповіла у програмі ЖВЛ танцівниця Ілона Гвоздьова, що вона не розуміла, чому Денисову затвердили на участь у шоу.

"Я думаю, бл*ха муха, у нас що, своїх кадрів не вистачає? Знову одні і ті ж обличчя. Чому не давати дорогу молодим, перспективним?" – обурилася Ілона.

Утім, Денисова недаремно отримала шквал критики від українців. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, танцівниця вирішила мовчати про злочини окупантів. Ба більше, вона залишилася жити в Росії та продовжила там заробляти кроваві рублі.

Ілона Гвоздьова про повернення до України, вінчання з чоловіком та стосунки з Тетяною Денисовою

"Коли ти, бл*ха, повернулася до Росії, сіла знову у крісло судити інше танцювальне шоу, і ти прекрасно розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими і взагалі, яка ситуація, ну то ти просто с*ка. Іншого розуміння у мене вже немає", - емоційно висловилася Ілона.

До слова, не лише поведінка колишніх колег здивувала танцівницю. Родичі Ілони нині живуть в Криму. Коли Росія почала обстрілювали українські міста, вона їм про це повідомила. Та рідні не повірили Гвоздьовій. Навіть тоді, коли окупанти зруйнували її власне житло. Тож нині Ілона не спілкуються з родичами.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Я взагалі ні з ким зараз не спілкуюся. Дуже натягнути стосунки. Навіть коли, я сповістила їх про зруйноване майно наше… Навіть тоді вони мені не повірили. І я просто зрозуміла, що нема чого доводити їм, життя поставе все на свої місця", - поділилася знаменитість.

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